    Ariel es de Nariño Antioquia y su cuerpo está en la Morgue de Medellín ¿lo reconoce?

    El cuerpo de Ariel ingresó el 22 de noviembre de 2025 a la sede de Medellín

    Publicado por: SoloDuque

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – Medellín, se
    encuentra el cuerpo de Ariel Hincapié Márquez de 42 años de edad, fecha de nacimiento 16 de julio de 1983 en Nariño Antioquia.

    Ingresó el 22 de noviembre de 2025 a la sede de Medellín, sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso.

    Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325 barrio Caribe en Medellín o comunicarse al teléfono 604 501 24 20 extensiones: 36202, 36204 o 36200.

