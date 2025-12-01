A Diego Arias se le cayó el equipo, al menos esa es la coincidencia de la mayoría de los hinchas de Atlético Nacional, luego de 4 partidos de la fase de los cuadrangulares.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

El técnico, que empezó como interino después de la salida de Javier Gandolfi, por su gran racha victoriosa terminó siendo ratificado hasta diciembre.

La continuidad después de este diciembre dependía de sus resultados y, a juzgar por los resultados, eso ya no es sostenible.

Y es que de perder solo un juego en la fase del todos contra todos que disputó, le tocó unos cuadrangulares donde el fútbol no está brillando.

Una victoria, dos empates y una derrota en los cuatro partidos de semifinales, tienen al verde paisa al borde de la eliminación y no dependiendo de sí mismo.

Y es que durante esta fase, el joven técnico verdolaga insistió permanentemente con un Edwin Cardona que, desde aquellos dos goles desperdiciados en Libertadores, por lo menos, nunca más se encontró.

¿Toda de Arias? El técnico de Atlético Nacional en el ojo del huracán tras caer contra Junior en el último minuto

Este último juego contra Junior en Barranquilla, para muchos, el miedo lo terminó bloqueando, aunque para el técnico no fue así.

En conferencia de prensa, el estratega Diego Arias, dijo que “los cambios entraron en función del planteamiento y en función de lo que estaba sucediendo”.

Sin autocrítica, así vieron los hinchas al técnico verdolaga y es precisamente por eso que, a juicio de los seguidores del verde paisa, no encuentran las correcciones a aplicar.

Otro aspecto, que no le perdonan los hinchas a Arias, fue haberse dedicado en el segundo tiempo a meterse debajo de los tres palos, protegiendo un insípido 1-0.

La insistencia del Arias con Cardona, quien tampoco reconoce su bajo nivel, hace parte de esas decisiones que hoy lo tienen en el ojo del huracán.

Al que hasta hace poco muchos pedían como el técnico del 2026, ahora lo ven con un pie afuera.

Más noticias de Atlético Nacional