    ¡Arias sigue sumando victorias! Atlético Nacional derrotó al Cali 2-1
    Una nueva victoria suma Diego Arias al frente de Atlético Nacional desde que se fue Javier Gandolfi, ya son tres por liga, más un empate. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: Atlético Nacional logró una importante victoria de local por 2-1 sobre el Deportivo Cali, con goles de Matheus Uribe y Andrés Sarmiento, ante 26.036 aficionados. A pesar de empezar en desventaja por un gol de Andrey Estupiñan al minuto 10, los 'verdolagas' remontaron: Uribe empató al minuto 28 tras asistencia de Camilo Cándido, y Sarmiento sentenció el 2-1 definitivo al minuto 52, asistido por Uribe. Con este triunfo, el equipo de Arias suma 27 puntos y se mantiene quinto en la tabla, acercándose a la clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional hizo la tarea ante el Deportivo Cali, ganando su compromiso y acercándose a la clasificación a los cuadrangulares.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    El compromiso, disputado ante un total de 26.036 aficionados, derrotó al conjunto azucarero 2-1 con anotaciones de Matheus Uribe y Andrés Sarmiento para los locales y Andrey Estupiñán para los visitantes.

    Sin embargo, Atlético Nacional comenzó el partido con estrés, al darse la primera anotación para los caleños.

    El primer gol del partido llegó al minuto 10, luego de la anotación de Andrey Estupiñán que con la rodilla venció a Luis Marquínez.

    para convertir, el Cali aprovechó la desatención en marca de Camilo Cándido que no cubrió su banda y facilitó que el extremo centrara el balón con libertad.

    El empate de Atlético Nacional llegó al minuto 28, luego de una desbordada por banda izquierda del lateral verdolaga Camilo Cándido.

    Cándido, se perfiló, vio entrar al área a Matheus Uribe, se la puso y este, en una jugada medio acrobática porque el balón le estaba quedando largo, la alcanzó a puntear para lograr el 1-1.

    El 2-1 definitivo a favor del Rey de copas, llegó al minuto 52 de la segunda parte, luego de una asistencia de Matheus Uribe que con ello concretó una gran noche marcando y asistiendo.

    Con este triunfo Atlético Nacional llegó a 27 puntos y conservó la posición quinta en la tabla de posiciones, quedando, para muchos, a 3 puntos de asegurar su cupo entre los 8 de la Liga.

    Una nueva victoria suma Diego Arias al frente de Atlético Nacional desde que se fue Javier Gandolfi, ya son tres por liga, más un empate. Foto: Atlético Nacional

    El próximo partido de Atlético Nacional será contra el Deportivo Pasto en condición de visitante, el sábado 18 de octubre a las 2 de la tarde.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

