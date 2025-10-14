¡Arias sigue sumando victorias! Atlético Nacional derrotó al Cali 2-1

Atlético Nacional hizo la tarea ante el Deportivo Cali, ganando su compromiso y acercándose a la clasificación a los cuadrangulares.

El compromiso, disputado ante un total de 26.036 aficionados, derrotó al conjunto azucarero 2-1 con anotaciones de Matheus Uribe y Andrés Sarmiento para los locales y Andrey Estupiñán para los visitantes.

Sin embargo, Atlético Nacional comenzó el partido con estrés, al darse la primera anotación para los caleños.

El primer gol del partido llegó al minuto 10, luego de la anotación de Andrey Estupiñán que con la rodilla venció a Luis Marquínez.

para convertir, el Cali aprovechó la desatención en marca de Camilo Cándido que no cubrió su banda y facilitó que el extremo centrara el balón con libertad.

El empate de Atlético Nacional llegó al minuto 28, luego de una desbordada por banda izquierda del lateral verdolaga Camilo Cándido.

Cándido, se perfiló, vio entrar al área a Matheus Uribe, se la puso y este, en una jugada medio acrobática porque el balón le estaba quedando largo, la alcanzó a puntear para lograr el 1-1.

El 2-1 definitivo a favor del Rey de copas, llegó al minuto 52 de la segunda parte, luego de una asistencia de Matheus Uribe que con ello concretó una gran noche marcando y asistiendo.

Con este triunfo Atlético Nacional llegó a 27 puntos y conservó la posición quinta en la tabla de posiciones, quedando, para muchos, a 3 puntos de asegurar su cupo entre los 8 de la Liga.

El próximo partido de Atlético Nacional será contra el Deportivo Pasto en condición de visitante, el sábado 18 de octubre a las 2 de la tarde.

Los tres puntos se quedan en casa ➕3️⃣#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/066g8jHDjK — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 15, 2025

