Ariana Grande tiene un nuevo novio y es tendencia

Ariana Grande estrena pareja y es tendencia porque Ethan Slater estaba casado. Todo parece indicar que se enamoraron en el rodaje de Wicket, la nueva versión del «Mago de Oz» que saldrá en el 2024.

La cantante Ariana Grande está en el ojo del huracán mediático, al conocerse que el actor y compañero de set de la Película Musical «Wicket», Ethan Slater, le solicitó el divorcio a su esposa, quien no dudó esta última de hacer público en los medios que Ariana «dañó una relación y deja a un hijo sin su padre como un daño colateral». Incluso afirmando que: «No es una chica de chicas». Lilly Jay, no guardó nada al compartir que una semana después de este hecho, Grande y Slater no ocultan que están saliendo por lo que este triángulo es la comidilla de los medios.

Wicket es la adaptación cinematográfica de Universal Pictures del musical de Broadway ganador de Tony ⁠, inspirado en la novela de 1995 «Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West de Gregory Maguire», la cual tendrá dos partes en la pantalla con la destacada actuación de Grande y Cynthia Erivo, quien encarnará a la bruja malvada. En redes sociales, los actores del elenco compartían momentos y camaradería que hicieron sospechar que algo estaba pasando entre ellos. El Portal TMZ, hizo comentarios que Lilly Jay, no esperaba que tras 6 años de relación y haber tenido a un hijo el año pasado, Slater, le pidiera terminar.

