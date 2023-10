Argentino Tirante gana torneo de Bogotá luego de que su rival no se presentara en la final

in

Bogotá, 1 oct (EFE).- El argentino Thiago Agustín Tirante, de 22 años, ganó este domingo el Challenger de Bogotá luego de que su rival en la final, el brasileño Gustavo Heide, no se presentara al partido definitivo por una lesión.

"No me lo esperaba, ni yo ni mi entrenador, es una desgracia, le deseo lo mejor y ya va a tener más finales como esta (…) Es la primera vez que me pasa en una final, pero esto es así, la vida es así y hay que seguir", expresó al recibir el trofeo.

Igualmente, el tenista argentino, que ocupa el puesto 143 del ránking de la ATP, le agradeció a su familia y a su equipo porque este es "el torneo más importante que he tenido en cuanto dobles y singles, lo llevo en el corazón".

"A los organizadores, jueces, recogebolas y a toda la gente que me estuvo acompañando toda la semana y me hizo sentir como en casa, muchas gracias", agregó.

Este es el tercer título que consigue Tirante tras los ganados en 2021 en Ambato y este año en Morelos.

Para salir campeón, el ganador dejó en el camino al chileno Tomás Vera, al boliviano Murken Dellien y al noruego Viktor Durasovic.

Por: EFE