[Video] ¿Argentino paisa? Hincha imitó el acento paisa durante una entrevista

Se viraliza en redes sociales, el video de un ciudadano argentino que imita el acento paisa y causa sensación.

Video:@TyCSports

Se trata de un hincha de nada más y nada menos que del Club Gimnasia y Esgrima La Plata, el último equipo que contó con la dirección técnica de Diego Armando Maradona.

En la escena que se protagonizó en las calles argentinas, aparece un hincha que responde a una entrevista, pero que sorprende al periodista con un marcado acento colombiano: el paisa.

En la grabación el hombre con acento paisa dice, «Qué viva Gimnasia, qué viva Colombia papi y ustedes saben bien que aquí el único berraco club de la put%& ciudad es Gimnasia y Esgrima La Plata papa».

El entrevistador al notar la entonación de sus palabras le preguntó: «¿De dónde sos?» y con tono argentino respondió, «Yo soy argentino pero me gusta hacerme el colombiano, ¿Actuó bien o no?». Y, para concluir el divertido momento le dio un beso al periodista.

De inmediato la publicación se viralizó y los comentarios no se hicieron esperar: «‘soy argentino pero me gusta hacerme el colombiano’ es un crack «, «He conocido a varias personas de otros países que han intentado imitar el acento paisa y no han podido, creo que este es el ganador» «Que acento paisa tan bien hecho. Ese personaje es más colombiano que yo».

