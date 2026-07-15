Resumen: La gran final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España se llevará a cabo el domingo 19 de julio en el majestuoso estadio de Nueva York / Nueva Jersey

Argentina vs. España: Así se jugará la inédita final del Mundial 2026 que tendrá un medio tiempo histórico

Minuto30.com .- La Copa del Mundo 2026 ya conoce a sus dos grandes aspirantes al título. En una jornada de semifinales vibrante y llena de emociones hasta el último segundo, la Selección Argentina y la Selección de España aseguraron sus boletos para disputar el partido más importante del planeta.

Mientras «La Roja» resolvió su pase con autoridad, la «Albiceleste» tuvo que sufrir hasta el tiempo de descuento para lograr una remontada que quedará grabada en la historia de los mundiales.

¿Cómo fue la agónica remontada de Argentina ante Inglaterra?

El duelo entre sudamericanos y europeos fue de auténtico infarto. Inglaterra logró silenciar a la afición argentina, abriendo el marcador en el minuto 55 gracias a una certera definición de Anthony Gordon.

Durante gran parte del segundo tiempo, los ingleses mantuvieron la ventaja, pero el espíritu combativo de Argentina salió a flote en la recta final. En el minuto 85, Enzo Fernández desató la locura al lograr el ansiado gol del empate. Cuando todo parecía indicar que el partido se iría al alargue, apareció «El Toro»: en el minuto 90+2, Lautaro Martínez conectó un remate letal que le dio la victoria definitiva a Argentina por 2-1.

¿Cómo llega España a la gran final?

Por su parte, la Selección de España selló su pase al partido definitivo mostrando un fútbol sólido y contundente. En su respectiva semifinal, el combinado español logró superar a la siempre peligrosa selección de Francia con un marcador de 2-0, dominando los tiempos del partido y asegurando su lugar en la búsqueda de su segunda estrella mundial.

¿Cuándo se jugará el partido por el tercer lugar?

Los equipos que cayeron en las semifinales tendrán su duelo de consolación para definir el último lugar del podio. El clásico europeo entre Francia e Inglaterra por el tercer puesto del Mundial se disputará el próximo sábado 18 de julio.

¿Cuándo es la final y qué novedad histórica tendrá?

La gran final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España se llevará a cabo el domingo 19 de julio en el majestuoso estadio de Nueva York / Nueva Jersey.

Además del espectacular choque deportivo, este partido marcará un hito en la historia de los mundiales: la FIFA confirmó que, por primera vez, el medio tiempo tendrá una duración de 30 minutos (y no los 15 habituales), permitiendo así el despliegue del magno show de clausura que contará con artistas de talla mundial.