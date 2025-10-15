La Selección Colombia Sub-20 está lista para encarar el desafío más importante del año, la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025, donde se medirá ante su par de Argentina, buscando el anhelado paso a la final.

Con el pitazo inicial pactado para las 6 de la tarde, el combinado nacional completó su última sesión de entrenamiento bajo la atenta mirada del director técnico César Torres. La jornada se enfocó en afinar cada detalle para el duro compromiso.

El cuerpo técnico orientó el entrenamiento en una fase crucial de ajuste. Las actividades incluyeron activaciones físicas para asegurar el máximo estado atlético, dinámicas en espacios reducidos para potenciar la reacción y la toma de decisiones rápida.

Igualmente un énfasis especial en trabajos de precisión en los pases, buscando mantener la alta intensidad y la sincronía que ha caracterizado al equipo.

¡Todo o nada ante Argentina! La Sub-20 de Colombia, a 90 minutos de tocar la final mundialista

Adicionalmente, se desarrolló una fase enfocada en aspectos técnico-tácticos, con el propósito de pulir los últimos detalles estratégicos de cara al encuentro.

La ‘Sele’ Sub-20 se mostró motivada, unida y comprometida con el objetivo de seguir haciendo historia en el Mundial.

El panorama presenta una dificultad para el cuerpo técnico, pues la baja más sensible para este encuentro es la del goleador, Neiser Villarreal, quien se pierde el partido por acumulación de tarjetas amarillas.

Frente a esta ausencia, el reemplazo del delantero titular podría recaer en Emilio Aristizábal, quien deberá asumir el rol ofensivo en este juego de alta exigencia, con la responsabilidad de mantener el poder de fuego de la selección.

Con la mente puesta en la final, Colombia saldrá a la cancha a darlo todo frente a Argentina, con la convicción de que este equipo está al 100% para alcanzar la gloria.

