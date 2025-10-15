¡Todo o nada ante Argentina! La Sub-20 de Colombia, a 90 minutos de tocar la final mundialista

Resumen: La Selección Colombia Sub-20 se prepara para su crucial semifinal de la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025 contra Argentina, con el objetivo de alcanzar la final; bajo la dirección técnica de César Torres, el equipo completó su último entrenamiento enfocándose en ajustes físicos, dinámicas de reacción, precisión en pases y detalles técnico-tácticos, pero enfrentará la sensible baja por tarjetas amarillas de su goleador, Neiser Villarreal, cuyo rol ofensivo sería asumido por Emilio Aristizábal, mientras el equipo se muestra unido y comprometido para darlo todo en el partido pactado para las 6 p.m. buscando hacer historia.
La Selección Colombia Sub-20 está lista para encarar el desafío más importante del año, la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025, donde se medirá ante su par de Argentina, buscando el anhelado paso a la final.
Con el pitazo inicial pactado para las 6 de la tarde, el combinado nacional completó su última sesión de entrenamiento bajo la atenta mirada del director técnico César Torres. La jornada se enfocó en afinar cada detalle para el duro compromiso.
El cuerpo técnico orientó el entrenamiento en una fase crucial de ajuste. Las actividades incluyeron activaciones físicas para asegurar el máximo estado atlético, dinámicas en espacios reducidos para potenciar la reacción y la toma de decisiones rápida.
Igualmente un énfasis especial en trabajos de precisión en los pases, buscando mantener la alta intensidad y la sincronía que ha caracterizado al equipo.
Adicionalmente, se desarrolló una fase enfocada en aspectos técnico-tácticos, con el propósito de pulir los últimos detalles estratégicos de cara al encuentro.
La ‘Sele’ Sub-20 se mostró motivada, unida y comprometida con el objetivo de seguir haciendo historia en el Mundial.
El panorama presenta una dificultad para el cuerpo técnico, pues la baja más sensible para este encuentro es la del goleador, Neiser Villarreal, quien se pierde el partido por acumulación de tarjetas amarillas.
Frente a esta ausencia, el reemplazo del delantero titular podría recaer en Emilio Aristizábal, quien deberá asumir el rol ofensivo en este juego de alta exigencia, con la responsabilidad de mantener el poder de fuego de la selección.
Con la mente puesta en la final, Colombia saldrá a la cancha a darlo todo frente a Argentina, con la convicción de que este equipo está al 100% para alcanzar la gloria.
Más noticias de Deporte
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.