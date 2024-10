Argentina Ofelia Feler, rehén de Hamás liberada: «Nunca en mi vida estuve tan sola»

Jerusalén, 18 dic (EFE).- «Encontré un viejo calendario donde escribía cada día cómo me sentía, cartas a mi familia, a mis nietos, mis hijos, a mi marido.. Si no, me hubiera vuelto loca», cuenta en una entrevista con EFE la argentina-israelí Ofelia Feler de Roitman, rehén de Hamás durante 53 días, de los que 46 […]