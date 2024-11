Buenos Aires, 5 feb (EFE).- Argentina felicitó "al pueblo y al Gobierno" de El Salvador por las elecciones celebradas este domingo en el país centroamericano y extendió "sus felicitaciones y saludos al presidente electo Nayib Bukele".

En un comunicado emitido por la Cancillería argentina, el país suramericano "renueva su compromiso de continuar trabajando en favor de los históricos lazos de amistad con El Salvador y de promover los mecanismos de cooperación existentes entre ambas naciones en los temas que componen la agenda bilateral".

Durante la jornada electoral, Bukele dijo que ha ofrecido al Gobierno de Javier Milei colaboración en temas de seguridad, aunque dicho país no necesita medidas "tan drásticas" como las aplicadas en El Salvador.

"Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra (de Seguridad) (Patricia) Bullrich, no asesoría, sino la colaboración que ellos necesiten en todos los temas de seguridad", dijo el mandatario en un encuentro con los medios de comunicación celebrado pocos minutos después del cierre de los colegios electorales.

Sostuvo, a preguntas de la prensa, que "como el problema es más pequeño, tal vez el medicamento puede ser más pequeño también".

"El problema de seguridad de Argentina, que existe, no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador y, por ende, las medidas que pueden ser compartidas por nosotros para que puedan ser aplicadas en Argentina no tendrían que ser tan drásticas, porque no necesitan resolver un problema tan grande", agregó.

El domingo por la noche, Bukele se autoproclamó vencedor de las elecciones antes de conocerse los resultados.

Con el 70,25 % de las actas procesadas en el escrutinio preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE), alcanza ya 1.662.313 votos, seguido muy de lejos por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional(FMLN, izquierda), con 139.025 votos, y la Alianza Republicana Nacionales (Arena, derecha), con 122.926.

Estos resultados deben ser ratificados en un escrutinio final con las actas físicas y ese proceso tarda varios días.

De confirmarse los datos, Bukele se convertiría en el primer presidente de El Salvador en reelegirse y la mayoría en el Congreso le permitiría continuar con su guerra contra las pandillas mediante un régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022.

