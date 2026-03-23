8 días suman los bloqueos en Caucasia por el Paro Minero, dejando miles de vehículos varados y consecuencias económicas catastróficas. Foto: Redes Sociales

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Resumen: Los transportadores reportan pérdidas millonarias, mientras que el abastecimiento de alimentos en el norte y oriente del país empieza a verse comprometido por el cierre de esta arteria vial.

¡Arde el Bajo Cauca! Queman camiones, saquean mercancía y se rompe el diálogo en el octavo día de paro minero

Minuto30.com .- La situación de orden público en el Bajo Cauca antioqueño se salió de control. Este lunes festivo, lo que inició como un paro minero derivó en actos de vandalismo extremo: dos camiones de carga fueron incinerados, misiones médicas fueron hostigadas y el diálogo entre los manifestantes y el Gobierno Nacional quedó oficialmente anulado.

El caos en la vía: Saqueos e incendios

La Alcaldía de Caucasia confirmó que el primer ataque ocurrió en el estratégico puente sobre el Río Man. Allí, un grupo de manifestantes interceptó un camión, obligó al conductor a detenerse, saqueó la mercancía y posteriormente le prendió fuego al vehículo.

Casi de manera simultánea, un segundo camión fue quemado en las inmediaciones del Batallón del Ejército Nacional. No contentos con esto, en el municipio de Cáceres, a la altura del corregimiento Jardín, los protestantes bloquearon la vía principal hacia Medellín atravesando un bus de pasajeros de la empresa Coonorte.

Se rompe el diálogo: “Acuerdos anulados”

La Mesa Minera emitió un comunicado contundente tras la llegada de la UNDMO (antiguo ESMAD) a la zona. Según el gremio minero, la presencia de la fuerza pública invalida los avances logrados previamente con los Ministerios de Minas y Defensa.

“Quedan anulados los acuerdos parciales que se habían alcanzado… ante la presencia de la UNDMO”, sentenció la Mesa Minera, lo que hace prever que los bloqueos se extenderán de manera indefinida.

Emergencia humanitaria y económica

Tras ocho días de parálisis, las consecuencias son devastadoras para la región y la conectividad con la Costa Caribe:

Gas Natural: El municipio de Nechí ya reporta fallas críticas en el abastecimiento.

Misión Médica: Se denunciaron hostigamientos a ambulancias, poniendo en riesgo la vida de pacientes.

Ataques diversos: Se confirmó la quema de vehículos y lanchas, además de la instalación peligrosa de una guaya en el río Nechí para impedir la navegación.

Los transportadores reportan pérdidas millonarias, mientras que el abastecimiento de alimentos en el norte y oriente del país empieza a verse comprometido por el cierre de esta arteria vial.