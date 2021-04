¡Qué bueno, no lo talaron! Un árbol con más de 60 años de vida fue trasplantado en Medellín

Una familia proveniente de San Jacinto (Bolívar) llegó a Medellín hace más de 60 años. Compraron una casita y allí en medio de su cultura decidieron sembrar un árbol de Níspero.

Don José Elías Vásquez, es hijo de aquel ganadero que llegó a tierras Antioqueños con la terquedad que su árbol de tierra caliente si iba a prosperar en esta ciudad al igual que su familia. Él cuenta la nostalgia que siente al ver lo que harán con el árbol que hizo parte de su juventud, del recuerdo de su padre quien lo sembró que murió bajo su sombra a los 106 años de edad al igual que su madre quien pudo contemplar este maravilloso árbol hasta los 101.

«Hoy siento por allá en el corazoncito siento cierta nostalgia, cierta molestia, cierto sentimiento ciertas lágrimas que quieren aflorar y uno a veces dice yo soy guapo, yo no lloro pero el que no llora es porque no es guapo».

Dijo que este árbol que hoy es patrimonial le queda de legado a Medellín y que aunque lo trasplanten él tomará una semilla y también lo sembrará en otro sector, como él dice: será su ‘haz bajo la manga’.

Hoy, jueves 29 de abril, en el marco del Día del Árbol en Colombia, la Alcaldía de Medellín tiene el noble gesto no de talar este árbol sino de trasplantarlo, asi lo reveló Juliana Colorado Jaramillo, Secretaria de Medio Ambiente.

Juliana Colorado Jaramillo, Secretaria de Medio Ambiente, contó, «en esta obra venimos fortaleciendo mucho la compensación arbórea, cada vez que hacemos una construcción(…) así mismo estamos compensando de manera arbórea nuestra ciudad y estamos compensando en una relación 1 – 6, es decir, por un árbol que se quita estamos sembrando 6 o hasta 7 árboles en muchos lugares».

Y resaltó que las futuras construcciones deberán acomodarse a los árboles patrimoniales, es decir que no se permitirá moverlos ni mucho menos talarlos; la obra debe ser pensada para pasar por el lado y seguir preservando los arboles.

Dato: En Medellín hay un total de 600 árboles patrimoniales.

las obras del intercambio vial de Colombia con la 80 avanza rápidamente, así lo confirmó, Wilder Echeverria Arango, Gerente de la EDU, «llevamos un avance del 54 % del total de ejecución de la obra (…) y un avance del 90% la adquisición predial, ha sido un logro bastante fuerte de la mano de todos los ciudadanos y siempre de la mano de la personería de Medellín(…)».

Dato: Dato: En la obra del intercambio vial de Colombia con La 80 se han trasplantado 11 árboles patrimoniales, pero 516 nuevas especies serán plantadas, para así dar espacio a 7800 metros de espacio publico y zonas verdes a la ciudadanía.

Hoy le damos un nuevo espacio de vida al níspero costeño ubicado en la calle Colombia 🌞. ¿Sabías qué es el único ejemplar de su especie, originaria de la Costa Atlántica, que se adaptó al clima de Medellín a tal punto de alcanzar los 16 metros de altura? 🌳 pic.twitter.com/2OtZmtLwNb — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) April 29, 2021

Lea también: Video: ¿Se montaría? El Metrocable Picacho inició la fase de pruebas con usuarios