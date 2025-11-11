La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de los árbitros que dirigirán los partidos de la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025.

Para el juego entre La Equidad y Deportivo Pereira, que no tiene relevancia para los cuadrangulares, fue designado el juez Carlos Márquez del departamento de Bolívar.

Otro partido que tampoco tiene relevancia, el de Boyacá Chicó contra Millonarios el árbitro será Álvaro Meléndez de Magdalena.

El partido de Llaneros contra Envigado tampoco tiene relevancia para los cuadrangulares tendrá como árbitro a Luis Delgado del departamento del Valle del Cauca.

Para el compromiso de Independiente Santa Fe contra Alianza Valledupar el árbitro asignado es Jhon Ospina de Quindío y el VAR, Fernando Acuña.

Para el duelo de rojos, entre Independiente Medellín y América De Cali, la Comisión designó a José Ortiz del Norte de Santander y como VAR a María Daza.

El compromiso entre Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga el árbitro será Diego Ulloa Valle y el VAR será Luis Trujillo.

Listos los árbitros para la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay

Para el partido de Águilas Doradas, que busca clasificar, contra Deportes Tolima, el árbitro será Carlos Ortega de Bolívar y el VAR será Never Manjarrez.

Para el partidazo entre Junior y Atlético Nacional, fue designado el juez Carlos Betancur y el VAR será Lisandro Castillo de Bogotá.

Adicionalmente para el partido entre Unión Magdalena y Fortaleza fue asignado el arbitro Jonnathan Ortiz y el VAR Ricardo García.

Finalmente, para el partido de Deportivo Cali contra Once Caldas el árbitro será Jairo Mayorga de Tolima y el VAR será Paula Fernández de Bogotá.

Los dos primeros juegos serán este miércoles 12 de noviembre, mientras que el resto de los partidos serán el jueves 13 de noviembre en simultáneo a las 7 de la noche.

