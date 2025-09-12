Minuto30
    ¿Será este el fin de las polémicas? Árbitros colombianos en un curso intensivo de FIFA
    Programa FIFA RAP en Bogotá capacita a 70 árbitros colombianos para elevar el estándar y la calidad del arbitraje nacional. Foto: FCF
    Resumen: En Bogotá, se está llevando a cabo un curso intensivo de la FIFA llamado RAP (Referee Assistance Program), diseñado para mejorar el arbitraje en Colombia. El programa, que durará una semana, ha reunido a 70 árbitros de las categorías FIFA y A, divididos en dos grupos. Bajo la instrucción de expertos internacionales de la FIFA, los participantes están recibiendo formación teórica y práctica enfocada en el análisis de jugadas, la correcta aplicación de las reglas y la toma de decisiones en momentos de alta presión. El objetivo principal, según el presidente de la FCF, Ramón Jesurun, es fortalecer las capacidades de los árbitros para establecer un sistema de arbitraje más confiable y transparente en el fútbol colombiano.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El arbitraje en Colombia recibe un impulso significativo con la realización del Curso FIFA RAP (Referee Assistance Program), un programa de formación que busca elevar los estándares de los colegiados en el país.

    El evento, que se lleva a cabo en Bogotá hasta el 15 de septiembre y cuenta con la participación de 70 árbitros de las categorías FIFA y A.

    Los participantes, divididos en dos grupos de 35, están siendo capacitados por un equipo de instructores internacionales de la FIFA.

    Entre los instructores están Roberto Carlos Silvera, Patricio Hernán Loustau y Marcelo Adrián La Terza, en colaboración con el Departamento Técnico Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

    Durante una semana, los árbitros combinan sesiones teóricas con prácticas en campo, enfocadas en el análisis detallado de jugadas, la correcta aplicación de las reglas de juego y la toma de decisiones bajo presión.

    Al finalizar el curso, deberán superar evaluaciones que medirán sus conocimientos y desempeño, asegurando que solo los que demuestren un alto nivel de preparación sean acreditados.

    El presidente de la FCF, Ramón Jesurun, asistió a la jornada inaugural, destacando la importancia de estas iniciativas para fortalecer las capacidades individuales de los árbitros y consolidar un proyecto institucional que busca un arbitraje de calidad, transparente y confiable para el fútbol colombiano.

    La Comisión Arbitral Nacional (CAN) también estuvo presente con Armando Farfán Peña, Hugo Quintero Bernate y Diego Corredor Beltrán.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

