El árbitro colombiano Óscar Julián Ruiz, entre los mejores de la historia en el mundo: IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol -IFFHS-, dio a conocer el ranking de los 10 mejores árbitros de la historia en el mundo y el colombiano Óscar Julián Ruiz, se encuentra en el.

El juez central está en la casilla número nueve del top 10 de los mejores árbitros, con 132 puntos, al lado del italiano Pierluigi Collina, que lidera la tabla con 191; el alemán Markus Merk, que es segundo con 184; y el también alemán Felix Brych, con 161, quien está en la tercera posición.

«Yo me retiré en abril del 2011. Aprendí de mi abuela a mantener el equilibrio porque yo un domingo era el mejor y al siguiente el peor, entonces no me subestimaba o me llenaba de ego. Lo que hice en la cancha lo hice con amor y honestidad», dijo el árbitro colombiano, quien ya está retirado.

Óscar Julián Ruiz también trabajó al lado de la mayoría de los que aparecen en el listado, en el rol de instructor o como juez, en las copas del mundo en 2002, 2010 y cuando trabajó para la FIFA en 2014, 2018 y 2022.

Para más noticias de deporte.