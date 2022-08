in

Este miércoles, 18 de agosto, Junior de Barranquilla visita a Atlético Nacional en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay. El conjunto tiburón tendrá 90 minutos para defender su ventaja de 3-0 en el Atanasio, para conseguir eliminar a los antioqueños y quedarse con el cupo a la semifinal del torneo.

Pese a que los tiburones se encuentran confiados en la clasificación, ya que la ventaja es amplia en el marcador global, y cuentan con el plantel para soportar al verde de local y quedarse con el tiquete a la semifinal, los barranquilleros temen por el árbitro Jhon Hinestroza, pues tiene antecedentes de incidentes y decisiones erradas en contra del Junior.

Cabe mencionar que hace más de tres años este juez no dirige un partido del equipo de Barranquilla. El último fue el 27 de marzo de 2019 por la Liga local, en duelo polémico frente a Unión Magdalena.

De esta forma, Junior solicitó a la Comisión Arbitral que no le asignaran a Hinestroza, basándose en los hechos del pasado. No obstante, la Comisión no tuvo en cuenta esta petición. Desde Barranquilla le hicieron la advertencia entonces a la prensa deportiva local de que tengan especial cuidado con el arbitraje del partido de esta noche.