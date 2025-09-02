Escándalo en la 1C: Árbitra fue agredida con una cachetada en pleno partido

Un indignante acto de violencia sacudió el fútbol de la Primera C en Colombia, luego de que la árbitra Vanessa Ceballos fuera agredida físicamente por un jugador.

Durante un partido disputado en el estadio de Aracataca, Ceballos se acercó al banco técnico para expulsar a un futbolista identificado como Bolívar.

La situación escaló rápidamente cuando el jugador se levantó y, en un acto de total descontrol, le propinó una cachetada a la jueza.

La agresión, que fue presenciada por todos los asistentes, generó un caos momentáneo, y según testigos, tuvieron que sujetar a la árbitra para evitar que respondiera al ataque.

La agresión no tardó en provocar una ola de rechazo, tanto en las redes sociales como en el ámbito deportivo.

La Liga de Fútbol del Magdalena fue una de las primeras en pronunciarse, emitiendo un comunicado contundente.

En su declaración, la entidad repudió «totalmente los actos de violencia» contra Ceballos, enfatizando que no aceptan «ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de las mujeres».

Este tipo de incidentes pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para los árbitros, que a menudo son blanco de agresiones verbales y físicas.

Este bochornoso suceso no solo mancha la imagen del fútbol colombiano, sino que también subraya la urgencia de combatir la violencia de género en todos los ámbitos, incluido el deporte.

La Liga del Magdalena, en su comunicado, subrayó que el fútbol «debe ser un espacio de competencia dentro de los marcos del respeto hacia todos los participantes».

La solidaridad expresada hacia Vanessa Ceballos es un paso importante, pero la comunidad deportiva espera que estas palabras se traduzcan en acciones concretas que prevengan futuras agresiones.

Se espera que las repercusiones para el jugador agresor sean severas y ejemplarizantes.

La naturaleza flagrante del ataque hace prever que la Comisión Disciplinaria impondrá una sanción drástica, que podría incluir una suspensión prolongada o incluso la expulsión definitiva de las competencias.

La árbitra colombiana Vanessa Ceballos dirigía un partido masculino de la 1C y se acercó al banco técnico a expulsar a Bolívar, el futbolista se paró, la encaró y le pegó una cachetada, "tuvieron que sujetar a la jueza porque quiso devolver la agresión". Vean pic.twitter.com/B3ZCPlOnIa — Jose Borda (@Borda_analista) September 2, 2025

