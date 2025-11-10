Resumen: El Gobierno Nacional propuso un borrador de decreto para aumentar el arancel de importación de vehículos de gasolina y diésel (automóviles de pasajeros) hasta el 40%. La medida busca desincentivar el uso de tecnologías contaminantes, fomentar la producción nacional y acelerar la transición energética hacia vehículos eléctricos e híbridos.

¿Solo afecta a los 4.000 más ricos del país? Gobierno le quiere clavar 40% de aranceles a vehículos nuevos

El sector automotriz y los consumidores colombianos enfrentan una posible alza significativa en los precios de los vehículos de combustión, luego de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicara un borrador de decreto que propone aumentar los aranceles de importación hasta el 40% para automóviles de pasajeros (partida 87.03).

La medida se enmarca en la política de reindustrialización y transición energética del Gobierno Nacional, buscando desincentivar la importación de vehículos de gasolina y diésel, que no cuentan con beneficios arancelarios por acuerdos de libre comercio, y así promover tecnologías más limpias y la producción local.

El borrador del decreto busca elevar la tarifa arancelaria para estos vehículos, lo que impactaría directamente a los modelos que provienen de países sin Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes con Colombia.

Analistas económicos y gremios del sector han manifestado preocupación, señalando que un aumento de esta magnitud podría reducir drásticamente la oferta de vehículos, encarecer los costos para el consumidor final y generar una contracción en el mercado automotor que ya enfrenta desafíos.

El incremento busca, en última instancia, presionar una reorientación del mercado hacia la importación de vehículos eléctricos e híbridos, los cuales disfrutan de aranceles muy reducidos, o incluso del 0%, según sus especificaciones.

Se espera que el borrador del decreto genere un intenso debate durante el periodo de comentarios públicos antes de que el Gobierno tome una decisión final sobre la implementación de la nueva y drástica tarifa arancelaria.

