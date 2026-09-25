Resumen: El presidente enfatizó que este acto es un mensaje inequívoco contra el narcotráfico

«Araña» fue entregado por De La Espriella a EE. UU.: «Que lo encierren y boten la llave»

Minuto30.com .- El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, oficializó este viernes la entrega a las autoridades de Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, máximo cabecilla de la estructura criminal ‘Comandos de la Frontera’, tras firmar y ejecutar su orden de extradición avalada por la Corte Suprema de Justicia.

A partir del pronunciamiento emitido por el mandatario sobre este golpe al crimen transnacional, los detalles del procedimiento y la política de seguridad del Gobierno se resumen en los siguientes puntos:

Entrega en primera persona: El jefe de Estado encabezó personalmente el acto de entrega del señalado narcotraficante a las agencias estadounidenses, destacando que el trámite se firmó sin dilaciones para garantizar su comparecencia ante la justicia internacional.

Balance de extradiciones: Con el traslado de alias ‘Araña’, la actual administración alcanza la cifra de 94 extradiciones materializadas, un número que el Gobierno presenta como prueba de su cooperación internacional y su ofensiva contra el crimen organizado.

Ofensiva contra la cadena criminal: El presidente enfatizó que este acto es un mensaje inequívoco contra el narcotráfico, reiterando que la Fuerza Pública tiene la orden de atacar todos los eslabones del negocio ilícito: cultivos, laboratorios, rutas de envío y redes de lavado de activos.

Advertencia a las estructuras armadas: De La Espriella fue enfático en señalar que el país no será refugio de delincuentes, enviando una advertencia directa a los cabecillas de otras organizaciones: «El Estado los va a perseguir, los va a capturar y, cuando corresponda conforme a la ley, los va a extraditar».

Con este anuncio, el mandatario reafirmó su compromiso de recuperar el control territorial en las zonas más golpeadas por el terrorismo, concluyendo con la consigna de que la seguridad nacional se debe ejercer con autoridad, determinación y estricto apego a la ley.

Exalto comisionado para la Paz, Otty Patiño trató de impedir la captura de «araña» ¿por qué?

La extradición de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, estuvo marcada por un tenso episodio judicial ocurrido el 12 de febrero de 2025, cuando el entonces alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, intentó frenar en persona la captura del criminal en un hotel del norte de Bogotá.

Durante el procedimiento ejecutado por el CTI de la Fiscalía y la Interpol en cumplimiento de una circular roja emitida por Estados Unidos, Patiño irrumpió en el lugar argumentando que la detención representaba un «entrampamiento» al proceso de paz, dado que el máximo cabecilla de los ‘Comandos de la Frontera’ ejercía como delegado en la mesa de diálogos con el Gobierno.

Esta polémica intervención le valió al exfuncionario una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de obstrucción a la justicia.

A pesar de las controversias institucionales y de los intentos iniciales por blindar su situación jurídica dentro del marco de las negociaciones, la justicia prevaleció tras la firma del ejecutivo que autorizó formalmente su envío a Norteamérica este 25 de septiembre de 2026.