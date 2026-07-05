Según explica el Alcalde de Medellín, el graffiti no estaba autorizado y hacía apología a un grupo investigado por terrorismo y para colmo estaban acompañados por funcionarios de la Defensoría del Pueblo

Resumen: Gutiérrez aclaró que su administración apoya firmemente el arte urbano y concede todas las garantías a los colectivos artísticos, siempre y cuando cumplan con la ley. Sin embargo, enfatizó que la libertad de expresión tiene límites y no puede utilizarse para promover el odio.

«Aquí no hay cabida para la ilegalidad»: Fico Gutiérrez lanza fuerte reclamo a la Defensoría del Pueblo por acompañamiento a mural no autorizado

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha encendido una nueva controversia institucional. A través de una carta abierta dirigida a la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, el mandatario exigió una investigación disciplinaria urgente contra funcionarios de esa entidad.

El motivo: la presunta participación y respaldo de servidores públicos del Ministerio Público a la pintura de un mural no autorizado que, según el alcalde, hace apología a grupos investigados por terrorismo.

El polémico mural de San Juan con Ferrocarril

Los hechos que desataron la molestia del mandatario ocurrieron el pasado sábado 4 de julio. Según la denuncia, un grupo de personas intervino el puente vial ubicado en la Avenida Ferrocarril con San Juan, sin contar con los permisos exigidos por el Distrito.

Lo que agravó la situación fue la presencia activa en el lugar de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, quienes portaban los chalecos y emblemas oficiales de la institución, supervisando y, a los ojos de la Alcaldía, validando una infracción flagrante al espacio público.

¿Apología a delitos internacionales?

En su misiva, Gutiérrez fue más allá de la simple infracción al Código de Policía (Ley 1801 de 2016). El alcalde denunció que, simultáneamente a la pintura del mural, se repartieron panfletos alusivos al 50 aniversario de la «Carta de Argel».

«Dicho mensaje del mural y el contenido de los volantes no son una expresión artística (…) son una apología a un movimiento que está siendo investigado internacionalmente como terroristas por la comisión de graves delitos, entre estos, por el Departamento de Justicia de EE. UU.», advirtió el mandatario local.

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Para Fico Gutiérrez, resulta «impresentable» que servidores encargados de velar por los derechos humanos terminen respaldando actos que no cumplen la normativa y que promueven mensajes asociados a grupos delictivos.

Por ello pide se abra investigación a este irregular acompañamiento.

Medellín borró el mural de inmediato

Ante este panorama, la respuesta de la administración distrital fue fulminante. Con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana, se procedió de manera inmediata a cubrir el punto intervenido y restaurar la infraestructura vial.

Gutiérrez aclaró que su administración apoya firmemente el arte urbano y concede todas las garantías a los colectivos artísticos, siempre y cuando cumplan con la ley. Sin embargo, enfatizó que la libertad de expresión tiene límites y no puede utilizarse para promover el odio.

Carta abierta del Alcalde de Medellín a la Defensoría del Pueblo