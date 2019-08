Aquí encontrarás los datos previos al inicio de la fecha 4 de la Liga Águila 2019-II

En la previa de la fecha 4 de la Liga Águila 2019-II, la cual comienza este sábado 4 de agosto a las 4:00pm con el partido entre el Unión Magdalena e Independiente Medellín, la Dimayor compartió varios datos interesantes que deberías conocer a tener en cuenta antes e que inicie la jornada.

Unión Magdalena – Independiente Medellín

o Independiente Medellín mantiene un invicto de seis partidos ante Unión Magdalena en Liga Aguila (5V 1E); la última derrota del Poderoso de la Montaña ante el Ciclón Bananero fue en abril de 2003, cayó 0-2 como visitante.

o Unión Magdalena acumula cuatro partidos sin anotar en Primera A (1E 3D); su mayor racha en la competencia desde noviembre de 2003 (4D).

o Independiente Medellín mantuvo la valla invicta en sus últimos dos partidos como visitante en Primera A (1V 1E); no logra hacerlo en tres encuentros consecutivos fuera de casa en la competición desde octubre de 2007 (3V).

o Unión Magdalena acertó al arco solo ocho de los 37 remates que intentó; el menor porcentaje (21,6%) entre los equipos del Finalización 2019.

o Independiente Medellín es el equipo con mayor precisión en pases (85,4%) en el Finalización 2019; sin embargo, en campo contrario, hay seis equipos con mayor precisión que el Poderoso en el torneo.

Deportivo Cali – La Equidad

o Deportivo Cali acumula 11 partidos invicto ante La Equidad como local en Liga Aguila (6V 5E); la última derrota del Azucarero ante el Asegurador fue en septiembre de 2007 (0-1).

o Deportivo Cali acumula siete puntos en el Finalización 2019 (2V 1E); su mayor cantidad en los primeros tres partidos de un torneo corto de Primera A desde el Apertura 2015 (7 pts – 2V 1E).

o La Equidad ganó solo uno de sus últimos 13 partidos fuera de casa en Primera A (6E 6D); no perdió en los tres partidos que abrió el marcador (1V 2E).

o Juan Ignacio Dinenno, de Deportivo Cali, es uno de los dos jugadores con más asistencias en el Finalización 2019 (junto a Luis Tipton, de Envigado): en tres jornadas acumula tres, una más de las que registró en todo el torneo pasado.

o La Equidad intentó 39 remates y permitió 26 en las primeras tres jornadas del Finalización 2019; sin embargo, ganó solo un encuentro (2D) y anotó la misma cantidad de goles de los que concedió (4-4).

Atlético Nacional – Atlético Huila

o Atlético Huila acumula cuatro partidos seguidos sin derrotas ante Atlético Nacional en Liga Aguila (1V 3E); es su mayor racha ante el Verdolaga desde diciembre de 2009 (2V 2E).

o Atlético Nacional no ganó ninguno de sus últimos cuatro partidos como local en Primera A (1E 3D); esto luego de acumular cinco victorias consecutivas en la competencia.

o Atlético Huila acumula cinco puntos en el Finalización 2019 (1V 2E); su mayor cantidad en los primeros tres partidos de un torneo de Primera A desde el Apertura 2016 (6 pts – 2V 1D).

o Los jugadores de Atlético Nacional ganaron el 60,4% de sus duelos en el Finalización 2019; el mayor porcentaje en el torneo.

o Bayron Garcés es el jugador de Atlético Huila con más chances creadas (7) y rivales eludidos (7) en el Finalización 2019.

Millonarios FC – Jaguares

o Millonarios se mantiene invicto ante Jaguares como local en Liga Aguila; ganó tres juegos y empató uno, el más reciente, 1-1 en marzo de 2018.

o Millonarios anotó al menos un gol en cada uno de sus últimos 15 partidos como local en Primera A (9V 3E 3D); su mayor racha en la competencia desde julio de 2016 (15 – 12V 2E 1D).

o Jaguares perdió solo uno de sus últimos seis partidos en Primera A (2V 3E), el único de ellos en el que concedió más de un gol (0-4 vs Deportivo Cali).

o David Silva, de Millonarios, es el jugador con más pases completos en el tercio final del campo (74) en el Finalización 2019.

o Jaguares anotó de penal seis de sus últimos 16 goles (37.5%) en Primera A: cinco de ellos los convirtió Pablo Rojas, y Harrison Mojica el restante.

Deportivo Pasto – Atlético Bucaramanga

o Atlético Bucaramanga mantiene un invicto actual de ocho partidos ante Deportivo Pasto en Liga Aguila (6V 2E); la última derrota ante el Pastuso la sufrió en febrero de 2008, cayó 0-1 como visitante.

o Deportivo Pasto no ganó ninguno de sus primeros tres partidos en el Finalización 2019 (2E 1D); algo que le sucede por tercer torneo consecutivo en Primera A.

o Atlético Bucaramanga perdió solo dos de sus últimos ocho partidos como visitante en Primera A (1V 5E); esto luego de perder los seis encuentros anteriores en la competencia.

o Andrey Estupiñán, de Deportivo Pasto, recibió 14 faltas en el torneo; una menos que el jugador al que le hicieron más en el Finalización 2019 (Arley Rodríguez – Envigado).

o Sherman Cárdenas, de Atlético Bucaramanga, es el jugador que asistió más remates (11) en el Finalización 2019; sin embargo, ninguno de esos tiros terminó en gol.

Cúcuta Deportivo – Once Caldas

o Once Caldas venció a Cúcuta en solo uno de sus últimos siete partidos como visitante en Liga Aguila (2E 4D); fue justamente el más reciente, 2-1 en abril de 2015.

o Cúcuta ganó tres de sus últimos cuatro partidos en Primera A (1D), abriendo el marcador en todos ellos; perdió en el encuentro más reciente (1-4 vs Envigado).

o Once Caldas perdió y no anotó goles en sus últimos tres partidos como visitante en Primera A; algo que no le sucedía en la competencia desde noviembre 2012.

o Cúcuta es el equipo que ha concedido más goles por vía del balón parado (4) en el Finalización 2019.

o Once Caldas recibió, en el primer tiempo, el 75% de sus goles (3/4) en el Finalización 2019; el mayor porcentaje para un equipo en el torneo.

Alianza Petrolera – Envigado FC

o Envigado mantiene un invicto de cinco partidos ante Alianza Petrolera en Liga Aguila (3V 2E); su última derrota ante el Aurinegro fue en agosto de 2016, cayó 0-1 como visitante.

o Alianza Petrolera perdió dos de sus últimos 10 partidos como local en Primera A, con tres victorias y cinco empates.

o Envigado ganó cuatro de sus últimos seis partidos en Primera A (1E 1D); la misma cantidad que en los anteriores 21 encuentros en la competencia (4V 10E 7D).

o Alianza Petrolera anotó por vía del balón parado nueve de sus últimos 15 goles (60%) en Primera A.

o Luis Tipton, de Envigado, es el jugador con más remates acertados al arco desde fuera del área en el Finalización 2019; los cuatro tiros que intentó en el torneo fueron desde esa distancia.

Deportes Tolima – Independiente Santa Fe

o Santa Fe no concedió goles en sus últimas tres visitas a Tolima en Liga Aguila (2V 1E); es su mayor racha de vallas invicta como fuera de casa ante el Pijao en los torneos cortos.

o Tolima mantuvo la valla invicta en su último partido del Finalización 2019 (2-0 vs Rionegro); esto luego de conceder exactamente un gol en cada uno de los 10 partidos anteriores en Primera A (3V 3E 4D).

o Santa Fe aún no ganó en el Finalización 2019 (1E 2D), es el cuarto torneo consecutivo en el que no gana ninguno de sus primeros tres partidos en Primera A.

o Tolima anotó por vía de saques de esquina cinco de sus últimos 12 goles (41,7%) en Primera A.

o Independiente Santa Fe estuvo involucrado en tres de los cuatro partidos con menos remates en el Finalización 2019; el encuentro con menos tiros fue ante Alianza Petrolera, apenas nueve remates intentados.

Patriotas Boyacá – Rionegro

o Rionegro venció a Patriotas en cuatro de sus últimos seis enfrentamientos en Liga Aguila (2D); solo había logrado un triunfo en los anteriores nueve duelos en los torneos cortos (3E 5D).

o Patriotas ganó y mantuvo la valla invicta en sus últimos tres partidos como local en Primera A; su mayor racha en la competencia desde marzo de 2018 (3V).

o Rionegro no ganó ninguno de los primeros tres partidos en el Finalización 2019 (1E 2D); algo que le sucedió en cinco de los últimos seis torneos en Primera A (1V en el Finalización 2018).

o Patriotas es el único equipo que ha anotado por vía del balón parado el 100% de sus goles (3) en el Finalización 2019.

o Jader Obrian anotó siete de los últimos 10 goles de Rionegro como visitante en Primera A.

Junior FC – América de Cali

o Junior mantiene un invicto de seis partidos ante América en Liga Aguila (2V 4E); es su mayor racha ante el equipo Escarlata en los torneos cortos (última derrota 1-3 en febrero de 2017).

o Junior acumula 18 partidos sin perder como locatario en Primera A (8V 10E); es la mayor racha activa como local en la competencia.

o América no perdió en las tres primeras jornadas del Finalización 2019 (2V 1E); algo que logró en tres de los últimos cuatro torneos de Primera A (1D en el Finalización 2018).

o Junior es el equipo que completó más pases (1193) en el Finalización 2019; además tiene la segunda mayor precisión (84,6%) del torneo (85,4% – Independiente Medellín).

o Yesus Cabera participó en los últimos cinco goles de América como visitante en Primera A: anotó uno y asistió cuatro.