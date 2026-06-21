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Resumen: El mensaje se constituye como una de las primeras reacciones oficiales desde el interior de la campaña ganadora tras la jornada electoral de este domingo.

«Aquí comienza la Patria Milagro»: José Manuel Restrepo celebra la victoria presidencial de Abelardo De La Espriella

Minuto30.com .- A los pocos minutos de perfilarse los resultados definitivos de la segunda vuelta presidencial, José Manuel Restrepo Abondano, fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella, se pronunció a través de sus plataformas digitales para celebrar el triunfo electoral que los llevará a la Casa de Nariño.

Con un mensaje breve pero contundente, el ahora Vicepresidente electo felicitó a su compañero de fórmula, marcando oficialmente el inicio de la narrativa de su próximo gobierno.

La declaración de la fórmula vicepresidencial

A través de su cuenta oficial, Restrepo publicó el siguiente mensaje dirigido a sus seguidores y al país:

«¡Lo lograste, Tigre @ABDELAESPRIELLA! Colombia eligió presidente y se llama Abelardo De La Espriella. Aquí comienza la Patria Milagro.»

El mensaje se constituye como una de las primeras reacciones oficiales desde el interior de la campaña ganadora tras la jornada electoral de este domingo.

«Patria Milagro» se perfila como el lema o la visión estratégica con la que la nueva administración buscará enmarcar su llegada al poder.

La estrecha relación personal y política que consolidaron el Presidente y el Vicepresidente electos a lo largo de la contienda electoral avisora un trabajo en una línea, la recuperación del país y frenar la polarización.