Aquel talento descomplicado

Resumen: Colson no es ingenuo ni posa de falsa modestia, solo es que no se deja comer por el personaje, pero sabe que está llamado a la inmortalidad y por ello no teme compararse con los más grandes

Colson Whitehead, además de afianzarse como mi apuesta personal para el Nobel de 2041, es quizás el autor más incatalogable de la literatura actual. Sus historias han tocado todos los palos en multiplicidad de géneros, desde inspectores de elevador que resuelven crímenes, apocalipsis zombis que se desatan en Manhattan, reportajes periodísticos sobre póker y hasta una carta de amor a Nueva York a modo de ensayo que abarca temas tan mundanos como el metro o, incluso, la terminal de buses. Esto sin contar con que es el único autor vivo, y uno de los cuatro de todos los tiempos, que ha conseguido alzarse con la gloria del Pulitzer dos veces (una en 2017 y la otra 2020), un logro épico que, contra todo pronóstico, no lo ha convertido en un cretino pretencioso.

Y es justamente esa sencillez de no tener que demostrarle nada a nadie la que ha derrochado este fin de semana durante su paso por el imponente Southbank Centre de Londres para presentar su último libro “Cool Machine”, el cierre definitivo de su trilogía sobre Ray Carney, el amable vendedor de muebles de Harlem que durante más de ocho años ha tenido un pie a ambos lados de la línea de la ley. Lanzamiento que, muy oportunamente, coincide con el anuncio de la compra de los derechos comerciales por parte de Apple TV para su adaptación como serie dirigida por Barry Jenkins (quien ya llevó a la pantalla chica otro de sus libros, “El Ferrocarril Subterráneo”, y ganó el Óscar a la mejor película en 2017 con “Moonlight”).

Como era de esperarse, Colson no defraudó al público con su carisma desbordante y el humor característico que sus lectores ya identifican tras los personajes de “El Ritmo de Harlem” y “Manifiesto Criminal”, las dos primeras entregas de su totémica obra sobre el submundo clandestino de los grandes golpes en la Nueva York negra de los sesenta y setenta. Desde su inspiración directa en la película “La Captura del Pelham 1-2-3” hasta su intento frustrado de ayudarse con la IA para salir de un bache creativo a la mitad de la confección del manuscrito, los espectadores pudimos sumergirnos durante más de una hora en las intimidades de un escritor convencido en que su próximo libro será mejor que el anterior gracias a la fuerza de la repetición y cuyo principal mantra de trabajo consiste en recordarse no meter la pata.

Pero Colson no es ingenuo ni posa de falsa modestia, solo es que no se deja comer por el personaje, pero sabe que está llamado a la inmortalidad y por ello no teme compararse con los más grandes. “Ishiguro escribió sobre clones”, respondió ante una pregunta de los asistentes con la que le cuestionaban si no temía verse afectado por sus temáticas poco convencionales, en una alusión directa al clásico moderno “Nunca Me Abandones” de Kazuo Ishiguro (Nobel 2017). Su Trilogía de Harlem es la cumbre de aquel talento descomplicado, una aventura orgullosamente negra, ideada por un gran escritor y aún mejor persona en la vida real.