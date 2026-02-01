¡Apunte pues! Este lunes rota el pico y placa: la primera semana es «pedagógica»

Resumen: Recuerde que no cumplir con la restricción genera una sanción económica de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes
Minuto30.com .- Empieza la semana de gracia. El alcalde Federico “Fico” Gutiérrez recordó a todos los habitantes del Valle de Aburrá que este lunes 2 de febrero entra en vigencia la nueva rotación del Pico y Placa para el primer semestre de 2026.
La medida busca mejorar la movilidad en los 10 municipios del área metropolitana y rige bajo las siguientes condiciones:
Primer Semestre 2026
Lunes 1 y 7
Martes 0 y 3
Miércoles 4 y 6
Jueves 5 y 9
Viernes 2 y 8
Detalles clave de la restricción
Horario: De lunes a viernes, de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. (jornada continua).
Vehículos Particulares: Aplica según el último dígito de la placa.
Motos (2 y 4 tiempos): Aplica según el primer dígito de la placa.
Multas y Sanciones
Recuerde que no cumplir con la restricción genera una sanción económica de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que equivale a aproximadamente $650.000 pesos, además de la posible inmovilización del vehículo.
Se confirmó que las vías exentas seguirán siendo las mismas.
