Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Apunte pues! Este lunes rota el pico y placa: la primera semana es «pedagógica»

    Recuerde que no cumplir con la restricción genera una sanción económica de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes

    Publicado por: SoloDuque

    pico y placa en medellín
    Algunas vías están exentas del Pico y Placa
    ¡Apunte pues! Este lunes rota el pico y placa: la primera semana es «pedagógica»

    Resumen: Recuerde que no cumplir con la restricción genera una sanción económica de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Empieza la semana de gracia. El alcalde Federico “Fico” Gutiérrez recordó a todos los habitantes del Valle de Aburrá que este lunes 2 de febrero entra en vigencia la nueva rotación del Pico y Placa para el primer semestre de 2026.

    La medida busca mejorar la movilidad en los 10 municipios del área metropolitana y rige bajo las siguientes condiciones:

    Primer Semestre 2026

    Lunes 1 y 7
    Martes 0 y 3
    Miércoles 4 y 6
    Jueves 5 y 9
    Viernes 2 y 8

    Detalles clave de la restricción

    Horario: De lunes a viernes, de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. (jornada continua).

    Vehículos Particulares: Aplica según el último dígito de la placa.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Motos (2 y 4 tiempos): Aplica según el primer dígito de la placa.

    Multas y Sanciones

    Recuerde que no cumplir con la restricción genera una sanción económica de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que equivale a aproximadamente $650.000 pesos, además de la posible inmovilización del vehículo.

    Se confirmó que las vías exentas seguirán siendo las mismas.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.