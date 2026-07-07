Resumen: La Fiscalía General de la Nación judicializó a Angie Karina Ruiz Hernández por su presunta responsabilidad en la muerte de su compañero sentimental, en hechos ocurridos el pasado 28 de junio en una vivienda ubicada en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá

Apuñaló y mató a su esposo en medio de una discusión en Bogotá: a la cárcel la mandaron

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Angie Karina Ruiz Hernández por su presunta responsabilidad en la muerte de su compañero sentimental, en hechos ocurridos el pasado 28 de junio en una vivienda ubicada en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

De acuerdo con la evidencia física recaudada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), los hechos ocurrieron en la madrugada de ese día cuando, al parecer, en medio de una discusión entre la pareja, caracterizada por agresiones verbales recíprocas, la hoy procesada habría tomado un arma cortopunzante y lesionado a la víctima en el tórax y en uno de sus brazos.

Aunque el hombre logró salir del apartamento para pedir ayuda, fue encontrado gravemente herido por uniformados de la Policía Nacional en las zonas comunes del conjunto residencial. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

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La mujer fue capturada en flagrancia y entregó voluntariamente el arma cortopunzante que, al parecer, fue utilizada durante la agresión.

En desarrollo de las audiencias concentradas, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio agravado. La procesada no aceptó los cargos y, por disposición judicial, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.