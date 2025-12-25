Menú Últimas noticias
    Apuñaló a «caballo» durante una pelea en Castilla y se entregó a la policía

    Dicen testigos, que alias “caballo” habría estado armando tropel en el exterior de una vivienda

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: De acuerdo con versiones recolectadas en el lugar, el presunto agresor llegaba a una residencia cuando se encontró con alias ‘Caballo’, quien aparentemente estaba "armando tropel" en el exterior de la propiedad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La celebración de la Navidad se tiñó de sangre en el noroccidente de Medellín. En la madrugada de este jueves 25 de diciembre, un hombre de 40 años, conocido en el sector con el alias de ‘Caballo’, perdió la vida tras recibir varias heridas con arma blanca en medio de una pelea callejera en el barrio Castilla.

    Los hechos ocurrieron a la 1:24 de la mañana del 25 de diciembre en una calle del noroccidente de Medellín. Según las primeras informaciones, el altercado se produjo justo frente a una vivienda de la zona, dejando como saldo una persona fallecida y otra bajo custodia de las autoridades.

    Caballo “armó tropel”

    De acuerdo con versiones recolectadas en el lugar, el presunto agresor llegaba a una residencia cuando se encontró con alias ‘Caballo’, quien aparentemente estaba “armando tropel” en el exterior de la propiedad.

    La situación escaló rápidamente de los insultos a la agresión física. En medio de la disputa, alias ‘Caballo’ recibió tres heridas en el pecho. Al momento del hallazgo, la víctima vestía una camiseta tipo polo blanca, sudadera negra con rayas blancas y tenis negros.

    Entrega voluntaria tras el crimen

    Tras el ataque, el agresor huyó inicialmente del sitio caminando. Sin embargo, minutos después y tras la presión de la situación, el hombre se presentó ante las autoridades para entregarse voluntariamente, confesando ser el autor de las heridas que le quitaron la vida a su contrincante.

    Sobre la víctima, versiones extraoficiales indican que contaba con un prontuario que incluía antecedentes judiciales por delitos como hurto, microtráfico y violencia intrafamiliar.

    Intolerancia en vísperas de fiesta

    Unidades de la policía judicial realizaron la inspección técnica al cadáver y dieron inicio al proceso de judicialización del sindicado, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


