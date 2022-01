Fotos y video: Ladrones apuñalaron a la esposa de un concejal en el TransMilenio

En las últimas horas se conoció que la esposa del concejal de Bogotá -Javier Ospina- fue víctima de los ladrones en un bus del TransMilenio. La mujer fue apuñalada por los delincuentes y tuvo que ser trasladada hasta un centro asistencial.

Y es que en un video que el mismo concejal publicó en su cuenta de Twitter, al lado de su esposa, se conoció que el hecho ocurrió el pasado lunes, 24 de enero, justo cuando él estaba haciendo una intervención en el Concejo de Bogotá sobre la inseguridad en la capital del país. «Irónicamente en ese mismo instante, era asaltada en un bus de TransMilenio», dijo.

El asalto y ataque a la esposa del concejal

En el video, la esposa del concejal contó su versión de los hechos y relató que «yo soy usuaria habitual del TransMilenio, sobre las 10:30 a.m. tomé la ruta 23 hacia el Norte, en la estación Calle 26 y en la estación Calle 57 se subieron dos tipos a asaltar a los pasajeros».

Asimismo, la mujer contó que fue herida por uno de los delincuentes; sin embargo, «gracias a la solidaridad de los pasajeros, me defendieron y puedo estar contando esta historia. El conductor no hizo nada a pesar de que las personas gritaban y alertaban de lo que estaba pasando, continuó su ruta y solo se detuvo en la Calle 85 donde dos pasajeros me sacaron de la estación y me llevaron hasta la parte baja del peatonal, sin presencia de ningún funcionario de TransMilenio, ni de la Policía», dijo la esposa del concejal .

Finalmente, el concejal señaló que esta situación fue informada al secretario de Seguridad y a la alcaldesa Claudia López, «los bogotanos no merecemos vivir con miedo en nuestra ciudad», recalcó.

El concejal publicó -además- imágenes del ataque que sufrió su esposa a la altura de una pierna.

#SeguridadEnBogota Al momento de estar interviniendo en el .@ConcejodeBogota, mi esposa es victima de la #delincuencia en la estación de @TransMilenio de la caracas con 57 en ningún lugar estamos seguros (Ver Hilo) pic.twitter.com/UPE4Cjl5qP — Javier Ospina Buena Nota (@_javierospina) January 24, 2022

#CriminalidadEnBogotá. Difícil estar a salvo en una ciudad cercada por la #Delincuencia. El lamentable hecho ocurrido con mi esposa es el pan diario de los bogotanos. Llamado urgente a las autoridades@PoliciaBogota @ClaudiaLopez @Bogota @anibalfds, no merecemos vivir con miedo pic.twitter.com/9HDCc5VnWS — Javier Ospina Buena Nota (@_javierospina) January 24, 2022

