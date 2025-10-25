Joven lo apuñalo con arma blanca en el Doce de Octubre
Foto tomada de redes sociales.
¡Lo apuñalaron en el corazón . . . de Medellín! El presunto asesino fue capturado

Resumen: El hecho de sangre se registró cerca de las 6:30 de la tarde de este viernes 24 de octubre, en la Plazuela Rojas Pinilla, ubicada en el sector de Tejelo, en pleno corazón de Medellín.

Minuto30.com .- Un violento ataque en el centro de Medellín cobró la vida de un hombre de aproximadamente 25 a 30 años de edad, cuya identidad aún es desconocida. La víctima falleció en un hospital del norte de la ciudad a causa de las graves heridas causadas por arma blanca.

El lamentable suceso se registró cerca de las 6:30 de la tarde de este viernes 24 de octubre, en la Plazuela Rojas Pinilla, ubicada en el sector de Tejelo, en pleno corazón de Medellín.

Capturado el Presunto Agresor

Gracias a la rápida reacción de las autoridades, se logró la captura de un individuo, señalado como el presunto autor material del ataque. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades competentes investigan los móviles de este homicidio y trabajan en la identificación plena de la víctima.

