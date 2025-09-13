Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El joven fue trasladado de urgencia a un hospital del norte de Medellín, donde su estado de salud es crítico

Le iban dando duro: apuñalado y baleado, Kevin está muy grave

Minuto30.com .- En las últimas horas, un hombre fue atacado con arma blanca y arma de fuego en el barrio La Francia de Medellín. El hombre, del que dicen tendría algunos problemas de comportamiento, se encuentra entre la vida y la muerte.

La víctima, identificada como Kevin C. M., habría recibido una golpiza en horas de la madrugada del viernes, en su residencia y, cuando iba a ser auxiliado por familiares para ser llevado a una clínica, fue atacada por unos sujetos que le dispararon.

El joven fue trasladado de urgencia a un hospital del norte de Medellín, donde su estado de salud es crítico.

