Apuñalado en plena riña: habitantes de calle se insultaron y terminaron enfrentados a cuchillo en Medellín

Resumen: Un hombre en situación de calle resultó lesionado con arma cortopunzante tras verse involucrado en un presunto caso de intolerancia en Medellín. Autoridades fueron alertadas por la comunidad que se percataó del violento hecho.