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Apuñalado en plena riña: habitantes de calle se insultaron y terminaron enfrentados a cuchillo en Medellín

El hecho se originó en medio de una discusión entre dos individuos en situación de calle que escaló hasta un enfrentamiento físico

Publicado por: SoloDuque

Apuñalado en plena riña: habitantes de calle se insultaron y terminaron enfrentados a cuchillo en Medellín
Foto: Cortesía
Apuñalado en plena riña: habitantes de calle se insultaron y terminaron enfrentados a cuchillo en Medellín

Resumen: Un hombre en situación de calle resultó lesionado con arma cortopunzante tras verse involucrado en un presunto caso de intolerancia en Medellín. Autoridades fueron alertadas por la comunidad que se percataó del violento hecho.

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Un hombre en situación de calle resultó lesionado con arma cortopunzante tras verse involucrado en un presunto caso de intolerancia en Medellín. Autoridades fueron alertadas por la comunidad que se percataó del violento hecho.

Intolerancia y riña en vía pública

De acuerdo con las primeras verificaciones de la Policía, el hecho se originó en medio de una discusión entre dos individuos en situación de calle que escaló hasta un enfrentamiento físico. Durante el altercado, uno de los involucrados desenfundó un arma cortopunzante y atacó al otro, causándole heridas de consideración.

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Atención y traslado a centro asistencial

El lesionado, un hombre de entre 45 y 50 años de edad cuya identidad no trascendió en el momento de los hechos, fue estabilizado por el personal de salud y trasladado de urgencia a las instalaciones de un céntrico hospital de Medellín para recibir atención médica especializada. Las autoridades recopilan información para dar con el paradero del agresor.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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