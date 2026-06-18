Resumen: El lesionado fue trasladado de urgencia a una clínica del sector, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

¡Apuñalado con un «chupa chupa»! «El uruguayo» murió tras amenazar a su rival con un machete en Belén

Minuto30.com .- Un hombre, presuntamente de nacionalidad uruguaya, perdió la vida la tarde del 18 de junio de 2026 en el barrio Belén, tras resultar gravemente herido en medio de un altercado en plena calle. Las autoridades mantienen a un individuo indiciado y analizan los hechos bajo la premisa de legítima defensa.

Detalles de la víctima y el ataque

El fatal incidente se registró este jueves alrededor de la 1:45 p.m. en la carrera 65 con calle 23A. El occiso respondería de manera preliminar al nombre de Jorge Horacio Arias Cohitiño, de entre 45 y 50 años.

Según versiones de quienes le conocían, era un ciudadano extranjero que subsistía como habitante en situación de calle.

Al momento de los hechos vestía una camiseta negra con el logo de una marca de tenis en el pecho, pantalón negro y zapatos negros.

De acuerdo con los testigos «el uruguayo», como se le conocía en el sector, habría protagonizada una riña, en la que con un machete habría intentado atacar a su contendor, quien en lo que se presume sería «defensa propia» le propinó cinco heridas con un arma cortopunzante de fabricación artesanal conocida como «chupa chupa», tres de ellas en el costado izquierdo del torso y dos más en el antebrazo izquierdo.

Desarrollo de los hechos y actuación judicial

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La investigación inicial apunta a que el trágico desenlace fue producto de una riña motivada por un intento de agresión previa:

Según cuentan, Arias Cohitiño habría intentado atacar al hoy indiciado empuñando un machete. Ante el ataque inminente, el otro sujeto retrocedió y, al defenderse de la agresión, le propinó las heridas punzantes.

Una vez el cuadrante de la policía fue alertado, los uniformados llegaron al lugar y encontraron al hombre agonizando. De inmediato, fue trasladado de urgencia a una clínica del sector, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

El presunto victimario sería una persona conocida en el sector y está plenamente identificado por las autoridades. El caso se encuentra bajo investigación judicial tipificado preliminarmente como un homicidio en legítima defensa.