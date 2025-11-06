Resumen: La Policía Nacional capturó a un hombre señalado de un millonario hurto en Fredonia, ocurrido mientras la víctima estaba hospitalizada. Durante la investigación, que incluyó revisión de cámaras, entrevistas y allanamientos en Medellín y Fredonia, se recuperó la mayoría de joyas y dinero sustraídos, y el detenido quedó con detención domiciliaria enfrentando cargos por hurto agravado y calificado.

¡Aprovechó que la víctima estaba hospitalizada! Capturado ladrón que habría robado más de 300 millones en Fredonia

La Policía Nacional logró la captura de un hombre señalado de un millonario hurto a una vivienda en el municipio de Fredonia, Suroeste antioqueño, recuperando joyas y dinero en efectivo valorados en más de 300 millones de pesos.

Según la investigación, el detenido, que tenía confianza con la familia de la víctima, aprovechó la hospitalización de la propietaria para duplicar las llaves de la vivienda e ingresar durante la madrugada del 14 de septiembre de 2025.

En esa ocasión, sustrajo dinero en dólares y diversas joyas. Tras el fallecimiento de la mujer, sus familiares descubrieron el faltante y denunciaron el caso ante las autoridades.

La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) llevó a cabo un trabajo exhaustivo que incluyó revisión de cámaras de seguridad, entrevistas y análisis de pruebas técnicas. Estas diligencias permitieron identificar al responsable y realizar allanamientos en Medellín y Fredonia, donde se recuperó la mayoría de los objetos sustraídos, salvo un anillo que ya había sido vendido.

El detenido reconoció su responsabilidad y quedó bajo medida de detención domiciliaria, enfrentando cargos por hurto agravado y calificado.