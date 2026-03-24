¡Aproveche! 1.600 vacantes con postulación virtual hasta el viernes 27 de marzo

Resumen: La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en la capital

Accede a 1.600 vacantes laborales en Bogotá que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el viernes 27 de marzo de 2026. Entre la convocatoria hay 475 cargos están dirigidas a profesionales y especialistas. Postúlate de manera virtual. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en la capital. Son 1.600 puestos de trabajo en distintos sectores, dirigidos a personas con diferentes niveles de experiencia, incluyendo a quienes cuentan con una trayectoria consolidada.

“Nuestro propósito es que cada vez más ciudadanos encuentren un trabajo acorde con su talento para mejorar su calidad de vida. Por eso, además de estas vacantes, estamos llegando a diferentes localidades con ferias de empleo y con la Unidad Móvil de Empleo, acercando estos servicios directamente a las personas y facilitando el acceso a nuevas oportunidades”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el viernes 27 de marzo de 2026

Estas son algunas de las oportunidades laborales:

Analista contable.

Docente de inglés.

Conductor (a) TAT.

Directora (o) de construcciones.

Maestra (o) de obra.

Consultora (o) inmobiliaria (o).

Coordinador (a) de sala de negocios.

Auxiliar locativo (a).

Analista senior de cartera.

Analista senior de impuestos.

Analista senior de nómina.

Analista senior de infraestructura T.I.

Analista SIG.

Especialista de contabilidad.

Especialista de cuentas por pagar.

Gestor (a) inmobiliario (a).

Supervisora (o) de zona.

Asesor (a) de belleza.

Auxiliar de cocina.

Ingeniera (o) IT.

Traductora (o).

Auxiliar de odontología.

Médico(a) especialista en fisiatría.

Líder de validaciones.

Jefe (a) de enfermería extramural.

Auxiliar de enfermería extramural.

Profesional de ventas no presenciales – Conexión Bogotá.

Profesional de cuentas por pagar.

Asesora comercial corporativa (o).

Supervisora de call center.

Auditor (a) de sistemas de gestión y seguridad de la información.

Auditora (o).

Auxiliar de tornos CNC recién egresado (a).

Conductor (a) C3 de tracto mula o mini mula.

Gerente regional – zona centro.

Asistente SG-SST.

Auxiliar contable.

Conductor (a) con licencia C2.

Staff de auditoría.

Encargado (a) de auditoría.

Staff de nómina.

Médico (a) especialista en pediatría.

Auxiliar de laboratorio.

Operario (a) de producción.

Analista químico farmacéutico (a).

Auxiliar de farmacia comercial.

Asistente de ventas.

Coordinador (a) logístico(a).

Auxiliar de laboratorio.

Gerente.

Jefe (a) de sede coordinador (a) nodo.

Técnico (a) biomédico (a).

Auxiliar de mantenimiento.

Contador (a).

Analista contable.

Auxiliar de activos fijos.

Analista de facturación.

Analista de cuentas médicas.

Profesional SST.

Profesional de relaciones laborales.

Analista de formación.

Profesional facilitador (a) en territorio.

Profesional de calidad.

Auxiliar de enfermería.

Auxiliar de farmacia.

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¿Cómo puedo postularme a las vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?

Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Sigue el canal de WhatsApp con ofertas laborales y ferias de empleo en Bogotá

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.