¡Aprovecharon el semáforo en rojo! Fleteo por La Avenida Guayabal quedó en video

Minuto30.com .- Un presunto fleteo se registró al atardecer de este sábado 29 de noviembre en la Avenida Guayabal de Medellín, en la zona cercana al Zoológico Santa Fe.

Dos individuos que se movilizaban en una motocicleta abordaron e intimidaron a los ocupantes de un vehículo particular para despojarlos de sus pertenencias, aprovechando el semáforo en rojo.

Tras presuntamente lograr su cometido, los asaltantes huyeron rápidamente, evadiendo el tráfico entre los carros.

Según informaron los denunciantes, el hecho se registró sobre las 6 de la tarde.

