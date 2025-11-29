Menú Últimas noticias
    Exclusivo Fotos y Videos

    ¡Aprovecharon el semáforo en rojo! Fleteo por La Avenida Guayabal quedó en video

    Pilas con los fleteros, que están alborotados

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Dos individuos que se movilizaban en una motocicleta abordaron e intimidaron a los ocupantes de un vehículo particular; al parecer despojándolos de algunos elementos para luego huir

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un presunto fleteo se registró al atardecer de este sábado 29 de noviembre en la Avenida Guayabal de Medellín, en la zona cercana al Zoológico Santa Fe.

    Dos individuos que se movilizaban en una motocicleta abordaron e intimidaron a los ocupantes de un vehículo particular para despojarlos de sus pertenencias, aprovechando el semáforo en rojo.

    Tras presuntamente lograr su cometido, los asaltantes huyeron rápidamente, evadiendo el tráfico entre los carros.

    Según informaron los denunciantes, el hecho se registró sobre las 6 de la tarde.

    fleteo en avenida guayabal

    Capturas de video

    Aquí más Noticias de Medellín

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


