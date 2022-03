«Yo no quería vivir pero allá aprendí a valorarme», contó doña Ligia tras asistir al Centro Vida de Medellín

Ligia Amparo Rojas, vive en la Comuna 9 (Buenos Aires) de Medellín y hasta su hogar invitó a las cámaras de Minuto30 y mientras saboreaba un tinto contó muchas cosas de su vida.

Su conversación giró entorno a la alegría que ha tenido por los cambios en su vida durante los 5 años que ha sido miembro del Centro Vida de Medellín, un espacio dedicado a los cuidados de las personas mayores de la ciudad.

Ligia reveló, «me siento muy feliz, mi vida cambió totalmente desde que llegué a este Centro porque mi vida no tenía valor, no tenía aliciente, no quería vivir (…) pero se me transformó la vida».

Habló de lo importante que es para ella y sus compañeros el Centro Vida

Contó que sus cuadros depresivos eran tan frecuentes, que se sentía tan débil que hasta un mal gesto de otra persona la hacía llorar y comer, tanto que alcanzó un peso de 105 kilos que perjudicaron su salud y hasta dependía de un bastón y de un caminador para movilizarse.

Pero todo eso cambió desde el primer momento en que asistió al Centro, pues con la debida orientación de los profesionales comenzó a caminar, comer saludable y hasta bailar, «hace 15 años no bailaba, no me divertía y allá empecé a vivir mi vida», enfatizó.

Contó que este espacio brindado por la Alcaldía de Medellín es importante para ella y para sus compañeros, «para mi Centro Vida es vida. Allá nos dan el cariño que a nosotros los adultos mayores nos falta; lo tenemos allá porque las profesionales son especiales. Nos sentimos felices allá».

Mostró con orgullo dos muñecos que ella misma hizo mientras relataba sus logros en el baile, gimnasia y manualidades que hacen en el centro, «uno allá se alivia mucho, eso es una terapia, yo vivo agradecida y muy contenta».

Y al hablar de agradecimientos no pudo dejar de mencionar el apego que siente por los profesionales que los atienden en el lugar, también le agradeció a la alcaldía y a los líderes de las Juntas de Acción Comunal que motivan a los de la tercera edad a asistir.

Concluyó los agradecimientos a los «que han hecho realidad este proyecto tan bonito y por acordarse del adulto mayor que es muy importante, llegar a esta edad y que sepa uno que alguien lo tiene en cuenta es muy bonito».

Dato: El modelo Centro Vida Gerontológico (CVG) de la Alcaldía de Medellín beneficia a personas mayores en riesgo de inseguridad alimentaria, soledad y/o aislamiento, por medio de acciones relacionadas con atención sicosocial, así como salud física y mental, acompañamiento familiar, nutrición y proyección cultural.

