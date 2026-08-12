¡Apoyo oficial! Bancada del partido Creemos respalda a Jorge Laverde para la Contraloría General

Resumen: La elección del próximo Contralor General es uno de los procesos institucionales más importantes para la vigilancia de los recursos del Estado

Minuto30.com .- La carrera por ocupar la jefatura de la Contraloría General de la República sigue sumando apoyos políticos y moviendo las fuerzas de las distintas bancadas en el país. En las últimas horas, el partido Creemos definió su postura oficial frente a la baraja de candidatos.

A través de sus redes sociales, el corporado Luis Guillermo Patiño actuó como vocero de la bancada y confirmó que la colectividad le dará su voto de confianza al aspirante Jorge Laverde Vargas.

Una decisión basada en el perfil

La elección del próximo Contralor General es uno de los procesos institucionales más importantes para la vigilancia de los recursos del Estado, por lo que los partidos han estado adelantando reuniones para definir a sus favoritos.

De acuerdo con Patiño, el respaldo de Creemos no se dio a la ligera, sino tras un proceso de revisión exhaustiva.

«Como bancada de Creemos respaldamos a Jorge Laverde Vargas para la Contraloría General de la República, tras analizar con rigor los perfiles de los aspirantes», puntualizó el dirigente político en su cuenta de X, en un mensaje donde también etiquetó al concejal Simón Molina.

Expectativas de control fiscal

La directriz del partido, fundado por el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, apunta a fortalecer la vigilancia de la ejecución presupuestal a nivel nacional en medio de la actual coyuntura política y económica del país.

«Confiamos en sus capacidades para ejercer un control fiscal riguroso y transparente, en defensa de los recursos de los colombianos», concluyó Patiño, dejando en firme el bloque de votos que aportará su bancada para la consolidación de Laverde Vargas en este crucial ente de control.