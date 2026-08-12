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    ¡Apoyo oficial! Bancada del partido Creemos respalda a Jorge Laverde para la Contraloría General

    La elección del próximo Contralor General es uno de los procesos institucionales más importantes para la vigilancia de los recursos del Estado

    Publicado por: SoloDuque

    Luis Guillermo Patiño lleva más de 30 años en la educación y es conocido como el profe de Fico. Foto: cortesía
    Luis Guillermo Patiño en una imagen de archivo. Foto: cortesía
    ¡Apoyo oficial! Bancada del partido Creemos respalda a Jorge Laverde para la Contraloría General

    Resumen: La elección del próximo Contralor General es uno de los procesos institucionales más importantes para la vigilancia de los recursos del Estado

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    Minuto30.com .- La carrera por ocupar la jefatura de la Contraloría General de la República sigue sumando apoyos políticos y moviendo las fuerzas de las distintas bancadas en el país. En las últimas horas, el partido Creemos definió su postura oficial frente a la baraja de candidatos.

    A través de sus redes sociales, el corporado Luis Guillermo Patiño actuó como vocero de la bancada y confirmó que la colectividad le dará su voto de confianza al aspirante Jorge Laverde Vargas.

    Una decisión basada en el perfil

    La elección del próximo Contralor General es uno de los procesos institucionales más importantes para la vigilancia de los recursos del Estado, por lo que los partidos han estado adelantando reuniones para definir a sus favoritos.

    De acuerdo con Patiño, el respaldo de Creemos no se dio a la ligera, sino tras un proceso de revisión exhaustiva.

    «Como bancada de Creemos respaldamos a Jorge Laverde Vargas para la Contraloría General de la República, tras analizar con rigor los perfiles de los aspirantes», puntualizó el dirigente político en su cuenta de X, en un mensaje donde también etiquetó al concejal Simón Molina.

    Expectativas de control fiscal

    La directriz del partido, fundado por el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, apunta a fortalecer la vigilancia de la ejecución presupuestal a nivel nacional en medio de la actual coyuntura política y económica del país.

    «Confiamos en sus capacidades para ejercer un control fiscal riguroso y transparente, en defensa de los recursos de los colombianos», concluyó Patiño, dejando en firme el bloque de votos que aportará su bancada para la consolidación de Laverde Vargas en este crucial ente de control.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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