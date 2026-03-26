Aplican eutanasia a joven cuadrapléjica que batallaba contra su padre: él pedía ayuda siquiátrica para su hija

Resumen: La justicia española ratificó en varias instancias que la joven cumplía con los requisitos exigidos por la ley: una enfermedad o padecimiento crónico e irreversible que le causaba un sufrimiento insoportable, además de mantener su capacidad de decisión firme y reiterada durante más de dos años.

Minuto30.com .- “Quiero morirme mona, guapa, me pondré el vestido más bonito que tenga, me maquillaré”. Este jueves 26 de marzo, se cumplió la voluntad de Noelia Castilla. La joven de 25 años, quien se convirtió en el rostro de una intensa disputa jurídica en España, falleció en su habitación en Barcelona tras recibir la prestación de ayuda para morir. Su muerte pone fin a un proceso iniciado en 2022, marcado por la oposición de su padre y de sectores conservadores que intentaron frenar el procedimiento hasta el último minuto.

Una despedida bajo sus propias condiciones

Noelia fue clara desde el principio: quería morir con dignidad y, sobre todo, en soledad. En su única entrevista concedida antes del procedimiento, la joven detalló que su habitación era su “zona de confort” y el único lugar donde se sentía protegida para dar el paso final.

“Les he dicho a la familia que están invitados a venir a despedirse, pero no cuando me vayan a poner la inyección. No quiero a nadie dentro, no quiero que me vean cerrando los ojos”, manifestó Noelia semanas antes de su partida.

La batalla judicial que dividió a España

El caso de Noelia llegó a los tribunales cuando su padre, apoyado por la organización Abogados Cristianos, interpuso recursos legales alegando que su hija no gozaba de pleno juicio facultativo y que lo que necesitaba era ayuda psiquiátrica y no la eutanasia.

Sin embargo, la justicia española ratificó en varias instancias que la joven cumplía con los requisitos exigidos por la ley: una enfermedad o padecimiento crónico e irreversible que le causaba un sufrimiento insoportable, además de mantener su capacidad de decisión firme y reiterada durante más de dos años.

El último adiós y el comunicado de Abogados Cristianos

La organización Abogados Cristianos, que acompañó al padre en su intento por “salvar la vida” de Noelia, emitió un comunicado confirmando el fallecimiento este jueves. La entidad reafirmó su postura crítica frente a la ley de eutanasia en España y detalló que estuvieron presentes en Barcelona brindando apoyo al progenitor en las horas previas al procedimiento médico.

Con la partida de Noelia, queda el eco de sus palabras sobre la libertad personal y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, incluso cuando esa decisión significa el adiós definitivo para sus seres queridos.