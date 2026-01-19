Resumen: Quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá

¡Aplica! 518 vacantes de forma virtual hasta el sábado 24 de enero: 161 cargos no requieren experiencia

Minuto30.com .- Accede a 518 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 24 de enero de 2026. La convocatoria incluye 161 vacantes que no requieren experiencia previa y el resto de las ofertas no exige más de cuatro años de experiencia. Hay cargos en sectores económicos como servicios, comercio, transporte, industria y construcción. Postúlate de manera virtual. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Hasta el sábado 24 de enero de 2026, accede a vacantes laborales que representan una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno.

“Esta primera gran oferta laboral del año representa una puerta de entrada al empleo formal para cientos de personas. Arrancar el 2026 con 518 vacantes activas, 161 sin experiencia requerida, eso demuestra nuestro compromiso con generar oportunidades para quienes quieren comenzar su vida laboral o retomar el trabajo desde el inicio del año”, señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Los salarios de las vacantes oscilan entre uno y cuatro salarios mínimos, dependiendo del cargo y nivel de formación.

Cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 24 de enero de 2026

La mayoría de vacantes abarcan distintos perfiles y niveles de formación, desde cargos operativos y comerciales hasta técnicos y profesionales y permite que quienes cuentan con formación básica, media, técnica, tecnológica o profesional encuentren alternativas acordes con sus aspiraciones. Algunas de las vacantes son:

Monitor.

Auxiliar de bodega.

Impulsador.

Mercaderista.

Asesor de cartera call center cobranza.

Conductor tienda a tienda.

Auxiliar administrativo.

Técnico CCTV .

Auxiliar contable.

Oficial de obra.

Ayudante de obra.

Herrero.

Agente call center cartera cobranzas.

Vendedor presencial punto fijo.

Operario de producción.

Auxiliar logístico / auxiliar de almacén.

Auxiliar de obra.

Asesores comerciales.

Técnico montallantas.

Mesero / auxiliar de barra.

Ingeniero de ventas y soporte técnico.

Coordinador de importaciones.

Ejecutivo de operaciones.

Coordinador financiero senior.

Técnico instalador en carpintería metálica.

Auxiliar administrativo y comercial.

Auxiliar de bodega e inventario.

Operador de bus zonal.

¿Cómo puedo postularme a las vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?

Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.