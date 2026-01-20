Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡Aplastó varios vehículos! Carro «voló» desde un tercer piso en concurrida calle de Manizales

    Las autoridades de tránsito de Manizales evalúan si el siniestro se debió a una falla mecánica del vehículo o a un error humano

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Aplastó varios vehículos! Carro «voló» desde un tercer piso en concurrida calle de Manizales

    Resumen: El automotor, que por razones que aún son materia de investigación rompió la barrera de protección del estacionamiento, cayó al vacío e impactó de manera violenta contra varios vehículos que se encontraban parqueados en la bahía exterior de la edificación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un impactante accidente de tránsito se registró este martes 20 de enero en la ciudad de Manizales, cuando un vehículo particular cayó desde el tercer piso del parqueadero de un edificio ubicado sobre la concurrida avenida Kevin Ángel.

    El automotor, que por razones que aún son materia de investigación rompió la barrera de protección del estacionamiento, cayó al vacío e impactó de manera violenta contra varios vehículos que se encontraban parqueados en la bahía exterior de la edificación.

    A pesar de la espectacularidad del incidente y la altura de la caída, el reporte preliminar de los organismos de socorro es milagroso: varias personas resultaron con heridas leves, pero ninguna de gravedad.

    Sin embargo, el vehículo que cayó sufrió pérdida total, mientras que al menos dos vehículos más que estaban en la bahía resultaron con afectaciones considerables por el aplastamiento.

    Autoridades y Bomberos atendieron la emergencia en el sitio.

    Las autoridades de tránsito de Manizales evalúan si el siniestro se debió a una falla mecánica del vehículo o a un error humano por parte del conductor al momento de realizar maniobras de parqueo.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.