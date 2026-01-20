¡Aplastó varios vehículos! Carro «voló» desde un tercer piso en concurrida calle de Manizales

Resumen: El automotor, que por razones que aún son materia de investigación rompió la barrera de protección del estacionamiento, cayó al vacío e impactó de manera violenta contra varios vehículos que se encontraban parqueados en la bahía exterior de la edificación.

Minuto30.com .- Un impactante accidente de tránsito se registró este martes 20 de enero en la ciudad de Manizales, cuando un vehículo particular cayó desde el tercer piso del parqueadero de un edificio ubicado sobre la concurrida avenida Kevin Ángel.

El automotor, que por razones que aún son materia de investigación rompió la barrera de protección del estacionamiento, cayó al vacío e impactó de manera violenta contra varios vehículos que se encontraban parqueados en la bahía exterior de la edificación.

A pesar de la espectacularidad del incidente y la altura de la caída, el reporte preliminar de los organismos de socorro es milagroso: varias personas resultaron con heridas leves, pero ninguna de gravedad.

Sin embargo, el vehículo que cayó sufrió pérdida total, mientras que al menos dos vehículos más que estaban en la bahía resultaron con afectaciones considerables por el aplastamiento.

Autoridades y Bomberos atendieron la emergencia en el sitio.

Las autoridades de tránsito de Manizales evalúan si el siniestro se debió a una falla mecánica del vehículo o a un error humano por parte del conductor al momento de realizar maniobras de parqueo.