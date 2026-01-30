María Camila Osorio clasifica a la final del WTA 125 de Manila tras vencer a Solana Sierra y enfrentará a Donna Vekic. Foto: tomada de Instagram: @equipocolsanitas

Resumen: Con una exhibición de tenis dominante, la colombiana María Camila Osorio clasificó a la final del WTA 125 de Manila tras arrollar a la argentina Solana Sierra con un contundente 6-0 y 6-1 en solo 46 minutos. La cucuteña, que no enfrentó puntos de quiebre y registró un sólido 86% de efectividad con su primer servicio, disputará este sábado 31 de enero su primer título en esta categoría frente a la croata Donna Vekic, actual medallista olímpica de plata, en lo que será una oportunidad de revancha tras su único enfrentamiento previo en 2022

¡Aplastante! María Camila Osorio clasifica a la final del WTA 125 de Manila

En una exhibición de tenis prácticamente perfecta, María Camila Osorio selló este viernes su tiquete a la gran final del WTA 125 de Manila.

La raqueta número uno de Colombia no dio tregua y despachó en semifinales a la argentina Solana Sierra con parciales de 6-0 y 6-1, en un duelo que duró apenas 46 minutos.

Pese a que Sierra (63 del mundo) llegaba al encuentro sin haber cedido un solo set en el torneo, se encontró con una Osorio inspirada.

En la primera manga, la colombiana impuso condiciones de inmediato, logrando tres quiebres y manteniendo una efectividad impecable para firmar un “set de plata” (6-0).

La tónica no cambió en el segundo parcial. Osorio tomó una ventaja rápida de 4-0; aunque la argentina logró descontar para el 5-1, la cucuteña cerró el partido con un contundente 40-0 en el último juego, demostrando una superioridad estadística asombrosa.

Esta clasificación representa un hito para Camila, siendo su primera final en torneos de categoría WTA 125.

Además, marca su regreso a una instancia definitiva tras su destacada actuación en la Copa Colsanitas Zurich 2025.

El último obstáculo entre Osorio y el trofeo será la croata Donna Vekic (actual 72 del ranking).

La europea es una rival de alto calibre: fue semifinalista de Wimbledon y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Dato: El historial entre ambas favorece a la croata, quien se llevó el triunfo en el Cincinnati Open 2022 (7-6 y 6-3). Mañana, Osorio tendrá la oportunidad de igualar la balanza.

El partido por el título se disputará durante la madrugada de este sábado 31 de enero. Colombia entera estará pendiente del desempeño de su máxima representante en el tenis femenino.

