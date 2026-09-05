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    ¡Apareció solito en el parque de Belén! Buscan a la familia de este hermoso cachorro Bulldog Francés

    Para la entrega del cachorrito debe aportar pruebas: no se busca adoptante sino a su familia

    Publicado por: SoloDuque

    cachorrito en belen
    ¡Apareció solito en el parque de Belén! Buscan a la familia de este hermoso cachorro Bulldog Francés

    Resumen: El perrito, de raza Fluffy y color crema, fue rescatado tras ser visto deambulando sin rumbo. Sus cuidadores temporales aclaran que NO se entregará en adopción a terceros.

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    Minuto30.com .- La comunidad del suroccidente de Medellín se está movilizando para lograr el reencuentro de un perrito con su familia. Se trata de un hermoso cachorro de raza Bulldog Francés Fluffy, de pelaje color crema, que fue encontrado desorientado y sin compañía en pleno parque de Belén durante el pasado viernes 4 de septiembre.

    La persona que lo rescató y lo tiene bajo su cuidado hizo un llamado urgente para dar con el paradero de sus verdaderos dueños, quienes seguramente lo están buscando con desesperación.

    Pruebas estrictas para entregarlo

    Ante la popularidad y el valor comercial de esta raza, los cuidadores temporales han sido enfáticos en un punto: el cachorro no está buscando hogar ni será dado en adopción. El único objetivo de esta búsqueda es regresarlo al seno de su familia original.

    Para evitar que personas inescrupulosas intenten reclamarlo, quien afirme ser el dueño del perrito deberá presentar pruebas irrefutables de su procedencia. Se exigirá:

    Carné de vacunas original.

    Registro de fotos y videos previos junto al cachorro.

    Detalles específicos que solo su familia conocería.

    ¿Es su perrito o conoce a la familia?

    Si usted es el dueño de este Bulldog Francés, o conoce a las personas que lo están buscando, por favor comuníquese de inmediato a la línea habilitada por sus rescatistas:

    📲 Línea de contacto (WhatsApp): 311 792 4554

    Un simple mensaje compartido en redes sociales o grupos de WhatsApp del sector de Belén puede ser la clave para que este cachorrito regrese a casa sano y salvo.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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