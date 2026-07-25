Resumen: Si usted es el dueño, un vecino o conoce a la familia de esta mascota, preste atención a la siguiente información para ir a recogerlo:

Apareció perrito con arnés por Aguas Claras de Bello: Buscan a su familia

Minuto30.com .- Un perrito visiblemente bien cuidado y con arnés fue resguardado tras ser encontrado desorientado. Actualmente se encuentra a salvo en la portería principal de la PTAR Aguas Claras, pero necesita ayuda urgente para regresar a su hogar.

La comunidad del norte del Valle de Aburrá hace un llamado a la solidaridad ciudadana. Un hermoso perrito fue hallado recientemente y todo indica que se encuentra extraviado, pues presenta signos de recibir un excelente trato y porta su propio arnés de paseo.

El personal que lo encontró lo tiene resguardado de manera temporal para protegerlo de los peligros de la calle, pero piden máxima difusión para que la información llegue hasta sus verdaderos dueños, quienes seguramente lo están buscando con angustia.

Datos clave para el reencuentro

Si usted es el dueño, un vecino o conoce a la familia de esta mascota, preste atención a la siguiente información para ir a recogerlo:

Condición del animal: Está en buenas condiciones de salud, bien cuidado y porta un arnés.

Número de contacto: Para brindar información o coordinar la entrega del perrito, comuníquese de inmediato al WhatsApp 321 534 6190.

¿Cómo puede ayudar?

Si no conoce al perrito, su ayuda sigue siendo invaluable. Compartir esta nota en grupos de WhatsApp vecinales, páginas de Facebook de mascotas perdidas en Bello y Medellín, o con sus contactos, aumenta exponencialmente las posibilidades de que este pequeño regrese a casa hoy mismo.