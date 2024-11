Apareció la maleta de Amanda Miguel

En horas de la tarde de este 5 de agosto se conoce que la maleta de Amanda Miguel apareció y está en el José María Córdova.

Con una foto para evidenciar que es la maleta de la artista, Minuto 30 recibió un mensaje de la Policía Antioquia que dice lo siguiente. «Buenas tardes, ha sido encontrada la maleta de Amanda Miguel, todo obedeció a una demora de la artista en migración, retiraron la maleta y un pasajero la tomó por equivocación, fue entregada hoy al servicio de atención al usuario. De igual forma se está haciendo la verificación de cómo fue sacada la maleta del aeropuerto».

Desde el Aeropuerto informamos que una persona no identificada llegó a nuestro Servicio de Atención al Usuario, entregó la maleta y salió del terminal sin dar declaraciones. Procedimos a entregarla a @Aeromexico, la aerolínea encargada del equipaje. https://t.co/6GldaIwPXf pic.twitter.com/ueSlfuBqUf — Aeropuerto Internacional José María Córdova (@AeropuertoMDE) August 5, 2024

Con este mensaje se cierra la pena pasada en el Aeropuerto José María Cordova y que la cantante Amanda Miguel, había reseñado en sus redes había de la perdida. En el concierto de Plancha Fest ella había expresado su tristeza pero cantó todos sus éxitos como profesional. «Qué bueno que les guste, porque lo más importante no es la ropa, ni la maleta. Pero tenía un montón de cosas en mi maleta, carajo. La gente de inmigración me está ayudando porque ya parece que ya saben quién se la robó. Primera vez en 45 años que me pasa algo así, ni modo, y lo que les quiero decir es que la vida es hermosa. Esta ropa me la puse, pero lo que más importa es mi voz».

Apareció la maleta y no fue un robo fue un error

De acuerdo al mensaje «un pasajero la tomó por equivocación» por lo queda desestimado que fue un robo. Amanda Miguel ya había salido del país rumbo a Costa Rica, estrenando maleta y chiros nuevos por lo que la aparición de su equipaje original, le devolverá una sonrisa.

