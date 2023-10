[VIDEOS] Joven que agredió brutalmente a hombre en el sector Bochalema contó su versión de los hechos

in

A través de un video compartido en redes sociales, apareció el joven que agredió brutalmente a un adulto en el sector Bochalema, al sur de Cali.

El hecho se dio tras una discusión por un choqué entre los vehículos de los implicados.

Al parecer, el adulto habría tratado de fugarse por el choque y ante esto, el joven terminó golpeándolo.

El video comienza con una disculpa del joven hacia los familiares de la persona afectada.

«Debo aclarar la situación, sin embargo, no hay ninguna razón o justificación para los actos de violencia o intolerancia”, señaló.

El joven trató de explicar la situación, ya que según él, el video no muestra completamente el escenario de los hechos.

“Revienta el bómper trasero, hunde la puerta del maletero, daña la cámara retrovisora de mi vehículo. En varias ocasiones traté de calmar a esa persona y tan solo recibía como respuesta provocaciones, manoteos, insultos. Me decía: ‘Y qué vas a hacer’», relató.

Según el presunto agresor, el adulto intentó huir de la escena por lo que se montó encima de su vehículo para impedírselo.

El joven aseguró que vio como el adulto se le abalanzó e hizo un movimiento hacia su cintura.

“En el video se ve claramente que el señor me increpa y se abalanza sobre mí de manera violenta, llevándose la mano a su cintura. Es en este momento en donde yo pienso que esa persona me va a sacar un arma y en este afán y en ese miedo, actúo de esta manera. Reconozco que no debí actuar de aquella manera”, agregó el joven.

Al final, el Joven que agredió brutalmente se disculpó de nuevo por sus acciones, y argumentó que se fue del lugar por estar «nervioso y asustado».

Mientras tanto, el hombre agredido sigue internado en un hospital en donde se encuentra recuperándose.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Daniel Gualdrón Moreno, señaló que ya se está investigando el caso.

