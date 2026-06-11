Resumen: Tres adolescentes de 11, 12 y 13 años que habían salido de sus hogares en Barbosa fueron encontradas sanas y salvas tras un operativo policial apoyado por información de la comunidad. Las menores recibieron valoración médica y quedaron bajo las rutas de protección y restablecimiento de derechos.

¡Aparecieron sanas y salvas! Hallan a tres adolescentes que habían salido de sus hogares en Barbosa

Tres adolescentes reportadas como desaparecidas en Barbosa fueron localizadas sanas y salvas tras un operativo desplegado por la Policía Nacional en el norte del Valle de Aburrá. La rápida reacción de las autoridades y la información suministrada por la comunidad resultaron determinantes para dar con su paradero durante la madrugada.

Las menores, de 11, 12 y 13 años, habían salido de sus hogares, lo que llevó a activar de inmediato los protocolos de búsqueda y localización prioritaria. Desde ese momento, los uniformados iniciaron labores de verificación para establecer la ruta que habrían tomado.

Las primeras indagaciones permitieron determinar que las adolescentes estaban fuera de Barbosa y, al parecer, habían llegado al municipio de Bello. Con esa información, se reforzaron los controles en los principales corredores viales del norte del área metropolitana.

La alerta ciudadana fue clave

El caso dio un giro sobre las 5:00 de la mañana, cuando miembros de la comunidad informaron a las patrullas sobre la presencia de tres menores que viajaban en un vehículo de servicio público por la Autopista Norte.

Con base en ese reporte, la Policía activó un plan de control para interceptar el automotor en un punto estratégico.

“Ante esta situación, se activó un plan candado sobre la autopista norte a la altura del peaje Trapiche donde nuestros policías lograron la ubicación e identificación de las tres menores”, explicó el teniente coronel José Fernando Mazo Rivera.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones del peaje El Trapiche, donde los uniformados confirmaron la identidad de las adolescentes y garantizaron su protección.

Activaron las rutas de protección

Tras ser ubicadas, las menores fueron trasladadas a un centro médico para una valoración integral que permitiera verificar su estado de salud y descartar cualquier afectación física.

Posteriormente, se pusieron en marcha las rutas correspondientes para el restablecimiento de sus derechos, con el fin de garantizar su protección integral y el acompañamiento institucional requerido.

La Policía Nacional destacó que la colaboración de la ciudadanía fue fundamental para resolver el caso e insistió en la importancia de reportar de manera oportuna cualquier situación que pueda poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes.

Por ahora, las tres adolescentes permanecen bajo el cuidado de las autoridades competentes mientras continúan las actuaciones orientadas a garantizar su bienestar.