"Llegó el primer contenedor con los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo. Los mismos que el Gobierno Petro dejó durante años embodegados": Fico Foto: @AndresJRendonC

Resumen: En el mensaje del alcalde Federico Gutiérrez no se dejó "engavetado" el hecho de que Petro prometió y uno cumplió, no solo a Antioquia sino puntualmente a Urabá

«Aparecieron las llaves» del Túnel del Toyo: a 48 horas del cambio de gobierno, se destraba la dotación de la megaobra

Minuto30.com .- Justo cuando el reloj marca el tiempo de descuento para la salida de la actual administración nacional, un sorpresivo giro logístico le dio un nuevo aire a una de las obras de infraestructura más importantes de Colombia. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmaron la llegada del primer contenedor con equipos electromecánicos para el Túnel del Toyo, elementos que estuvieron retenidos durante años.

Este sorpresivo avance ocurre en medio de fuertes señalamientos al gobierno saliente y tras reiteradas alertas de los entes de control sobre el riesgo de un inminente «elefante blanco».

La Contraloría y el misterio de las «llaves perdidas»

La parálisis de los equipos no era un secreto para las autoridades fiscales. La Contraloría General de la República y diversos líderes de la región ya habían emitido contundentes advertencias sobre un severo desfase en los cronogramas del megaproyecto.

El ente de control había señalado puntualmente que la demora en el montaje tecnológico por parte del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) amenazaba la operación oportuna del túnel. Sin embargo, a escasos dos días de que el presidente electo asuma el poder, la burocracia pareció ceder. Como reza el adagio popular en los corrillos políticos antioqueños: «aparecieron las llaves».

El repentino despacho de estos equipos, que estuvieron embodegados prolongadamente, confirma para los mandatarios locales que las trabas superadas en la antesala de la transición presidencial eran de carácter administrativo y político, más que técnico.

¿Qué llegó y cuál es el cronograma?

El alistamiento que inicia en la vía al mar Gonzalo Mejía Trujillo es vital para garantizar la seguridad de la megaobra. Los contenedores que comenzaron a arribar incluyen bandejas portacables y los insumos base para instalar:

Sistemas integrales de ventilación e iluminación.

Redes de prevención y control contra incendios.

Infraestructura de comunicaciones y monitoreo en tiempo real.

Equipos de control de tráfico y señalización.

Con este avance, la Gobernación de Antioquia trazó una nueva meta en el horizonte: habilitar el tránsito continuo hacia el mar de Urabá para el segundo semestre de 2027, confiando en el respaldo del nuevo Gobierno Nacional.

El último reclamo al presidente saliente

La celebración regional estuvo acompañada de un fuerte tono de reproche político. El alcalde Federico Gutiérrez recordó que la actual presidencia tildó el Túnel del Toyo de ser una obra «para los ricos».

«Mientras tanto, junto al gobernador asumimos la responsabilidad para que esta megaobra no se detuviera. Porque la vía al mar no es un proyecto para unos pocos: es la conexión de Antioquia y Colombia con el mar de Urabá», sentenció Gutiérrez.

Bajo la consigna de que «Antioquia resistió» y a la espera de que «cese la horrible noche», los líderes regionales proyectan un panorama de mayor cooperación con la administración entrante para culminar esta conexión vital para la competitividad del país.

Petro le incumplió a Urabá

En el mensaje del alcalde Federico Gutiérrez no se dejó «engavetado» el hecho de que Petro prometió y uno cumplió, no solo a Antioquia sino puntualmente a Urabá: «Le incumplió a Antioquia al dejar de aportar cerca de $900 mil millones que le correspondían a la Nación. Y, como excusa, prometió el Acueducto de Urabá. No hizo ni lo uno ni lo otro».