Aparece el video cuando Juárez dijo estar de acuerdo con la forma de contratación de Nacional

Minuto30.com .- Hace solo cuatro meses, Efraín Juárez era presentado por los directivos de Atlético Nacional como el nuevo técnico verdolaga. En ese momento, el mexicano consideraba que era de un club grande que la contratación no dependiera del técnico «de turno», sino de los directivos que proyectaban la línea a seguir.

Sin embargo, este martes 14 de enero, de manera imprevista, el técnico se victimizó y en lo que sería una renuncia por «pataleta» dijo que se iba porque no lo tenían en cuenta para definir los jugadores para este nuevo torneo.

Entonces, ¿es de club grande la contratación sin tener en cuenta al técnico? o es el pretexto para irse y estaríamos próximos a conocer su nuevo destino

Acá la transcripción literal de lo que dijo Juárez, en su presentación a finales de agosto de 2024

Yo para terminar eh, para terminar, me parece que esa visión de club es de un club grande, porque no están expensas de lo que el técnico del momento de turno diga; eeeeeh, llega un técnico que le gusta jugar con línea de cinco y el plantel es preparado para línea de cinco, los resultados no están y te contratan un técnico que juega con línea de cuatro, qué hacemos, qué es la planeación, me parece que eso parte del club y parte de este proyecto es increíble; solo los equipos grandes, y de acuerdo a ese proyecto esos jugadores, elegirán al técnico correcto para que pueda liderar, el técnico no lidera es el proyecto eh da las herramientas para que haya un técnico y se adapte a lo que hay y si no, no puede estar sentado aquí entonces.

