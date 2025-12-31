Aparatoso accidente múltiple entre Sopó y Briceño

Resumen: Organismos de socorro y unidades de la Policía de Tránsito acudieron de inmediato al lugar para atender la emergencia

Minuto30.com .- El último día del año no ha sido tranquilo en las carreteras de Cundinamarca. En la mañana de este miércoles 31 de diciembre, se registró un aparatoso choque múltiple en la vía que comunica a Sopó con Briceño, el cual ha provocado el cierre parcial de una de las calzadas y una fuerte congestión vehicular.

En el siniestro se vieron involucrados cuatro vehículos: un bus de servicio intermunicipal, dos vehículos de carga pesada y un automóvil particular. El impacto, cuyas causas están por establecerse, dejó a los automotores atravesados sobre la vía, impidiendo el flujo normal en un momento crítico para quienes viajan hacia sus celebraciones de Año Nuevo.

Organismos de socorro y unidades de la Policía de Tránsito acudieron de inmediato al lugar para atender la emergencia. Según el reporte preliminar, y a pesar de la magnitud de la colisión y los daños materiales, no se habrían registrado personas lesionadas de gravedad, un balance milagroso dada la participación de vehículos de gran tonelaje.

Labores de remoción

En horas de la mañana se realizaron las labores técnicas para retirar los vehículos de carga pesada y el bus accidentado con maquinaria especializada. El trancón afectó varios kilómetros de la zona.

Recuerde conducir con precaución, respetando las distancias de seguridad, especialmente en este cierre de año donde el cansancio y el afán de llegar a casa pueden jugar en contra de la seguridad vial.