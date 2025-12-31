Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Aparatoso accidente múltiple entre Sopó y Briceño

    Organismos de socorro y unidades de la Policía de Tránsito acudieron de inmediato al lugar para atender la emergencia entre Sopó y briceño

    Publicado por: SoloDuque

    Aparatoso accidente múltiple entre Sopó y Briceño

    Resumen: Organismos de socorro y unidades de la Policía de Tránsito acudieron de inmediato al lugar para atender la emergencia

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El último día del año no ha sido tranquilo en las carreteras de Cundinamarca. En la mañana de este miércoles 31 de diciembre, se registró un aparatoso choque múltiple en la vía que comunica a Sopó con Briceño, el cual ha provocado el cierre parcial de una de las calzadas y una fuerte congestión vehicular.

    En el siniestro se vieron involucrados cuatro vehículos: un bus de servicio intermunicipal, dos vehículos de carga pesada y un automóvil particular. El impacto, cuyas causas están por establecerse, dejó a los automotores atravesados sobre la vía, impidiendo el flujo normal en un momento crítico para quienes viajan hacia sus celebraciones de Año Nuevo.

    Organismos de socorro y unidades de la Policía de Tránsito acudieron de inmediato al lugar para atender la emergencia. Según el reporte preliminar, y a pesar de la magnitud de la colisión y los daños materiales, no se habrían registrado personas lesionadas de gravedad, un balance milagroso dada la participación de vehículos de gran tonelaje.

    Labores de remoción

    En horas de la mañana se realizaron las labores técnicas para retirar los vehículos de carga pesada y el bus accidentado con maquinaria especializada. El trancón afectó varios kilómetros de la zona.

    Recuerde conducir con precaución, respetando las distancias de seguridad, especialmente en este cierre de año donde el cansancio y el afán de llegar a casa pueden jugar en contra de la seguridad vial.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.