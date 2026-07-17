Resumen: Un camión de gaseosas sufrió un volcamiento lateral en la calle 76 Sur de La Estrella, afectando a otros dos vehículos. Autoridades atienden derrame en la vía

¡Aparatoso accidente en la Estrella! Se volcó un camión de gaseosas y aplastó dos carros

Minuto30.com .- Un impresionante accidente de tránsito encendió las alarmas de los organismos de socorro en el sur del Valle de Aburrá. En las últimas horas, un vehículo de carga pesada que transportaba gaseosas sufrió un aparatoso volcamiento lateral, llevándose por delante a otros automotores que transitaban por la zona.

Los bomberos y equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar para acordonar el área, atender a los involucrados y evitar una tragedia mayor debido a los fluidos derramados sobre la vía.

¿Dónde y cómo ocurrió el grave accidente?

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por las autoridades de atención de desastres desde el lugar de los hechos, la emergencia se registró en el sector conocido como Portal de Alameda 2, específicamente a la altura de la calle 76 Sur, en jurisdicción del municipio de La Estrella.

Por causas que aún son materia de investigación, el conductor del camión perdió el control del automotor, lo que provocó un volcamiento lateral en plena vía pública mientras transportaba una carga de productos líquidos.

¿Cuántos vehículos resultaron involucrados?

La magnitud del impacto fue considerable. El reporte oficial de los equipos de rescate en la zona confirmó que, en total, tres vehículos resultaron implicados en el siniestro.

La peor parte se la llevaron los otros dos automotores que transitaban junto al camión de carga, los cuales, según el informe inicial, terminaron siendo «afectados en su totalidad» por el peso y el arrastre del vehículo volcado.

¿Hay personas heridas o víctimas fatales?

A pesar de lo aparatoso de la escena y de la destrucción total de dos de los vehículos implicados, las autoridades confirmaron una noticia milagrosa.

Tras realizar la verificación de las condiciones de los ocupantes, los socorristas reportaron que no hay personas lesionadas ni víctimas que lamentar. El incidente dejó exclusivamente millonarias pérdidas y afectaciones materiales en el punto.

¿Qué están haciendo las autoridades en el sitio?

En este momento, la prioridad de los cuerpos de socorro y bomberos de La Estrella es mitigar los riesgos ambientales y de seguridad en la vía.

Los equipos especializados se encuentran trabajando en el control del derrame de hidrocarburos y líquidos provenientes del camión volcado, con el fin de evitar conflagraciones o nuevos accidentes en la calle 76 Sur.

Se recomienda a los conductores tomar vías alternas mientras se realiza la remoción de los tres vehículos y la limpieza total de la calzada.

Fotos y video: Cortesía Bomberos La Estrella