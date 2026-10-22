Resumen: Anyma vendió más de 15.000 entradas en menos de tres horas en la preventa de artista para ÆDEN, su espectáculo inmersivo que llega por primera vez a Colombia el 30 de enero de 2027, al Parque Simón Bolívar de Bogotá. La etapa 2 de boletería ya está disponible en TuBoleta. El evento es presentado por Breakfast Live y es para mayores de 18 años.

Anyma rompe la preventa en Bogotá: más de 15.000 entradas para ÆDEN vendidas en menos de tres horas

Bogotá tiene ganas de Anyma. En menos de tres horas desde el inicio de la preventa de artista, más de 15.000 entradas se vendieron para Anyma presenta ÆDEN, el espectáculo inmersivo que llegará por primera vez a Colombia el sábado 30 de enero de 2027, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Tras este resultado, la etapa 2 de venta quedó disponible desde hoy a través de TuBoleta, para quienes quieran asegurar su lugar en el encuentro con uno de los espectáculos audiovisuales más reconocidos de la música electrónica contemporánea. El evento, presentado por la promotora colombiana Breakfast Live, es para mayores de 18 años.

ÆDEN fusiona techno melódico, arte digital y tecnología en un universo inmersivo. Foto: cortesía Breakfast Live

ANYMA Y ÆDEN: UN SHOW QUE VIENE DE DAR LA VUELTA AL MUNDO

ÆDEN es una propuesta que fusiona techno melódico, arte digital y tecnología para construir un universo inmersivo donde convergen la mitología, la ciencia ficción, la naturaleza y la humanidad. En 2026, el espectáculo tuvo su estreno mundial en Coachella y continuó el recorrido artístico de Anyma, que incluye su residencia en Sphere Las Vegas y su presentación frente a las icónicas pirámides de Giza, en Egipto.

Ahora, Bogotá se suma a ese recorrido internacional. Con más de 15.000 entradas vendidas en menos de tres horas, la respuesta del público marca el comienzo de la cuenta regresiva para una noche en la que música, tecnología y arte digital se encontrarán en el Parque Simón Bolívar.

Anyma en vivo. El artista llega por primera vez a Colombia el 30 de enero de 2027. Foto: Anthony Mooney / cortesía Breakfast Live

¿QUIÉN ES ANYMA, EL ARTISTA QUE AGOTÓ LA PREVENTA EN BOGOTÁ?

Detrás de Anyma está Matteo Milleri, DJ, productor y artista multidisciplinario italiano que ha consolidado una identidad propia dentro de la escena electrónica internacional, integrando narrativas visuales futuristas con producciones musicales de gran formato.

En 2024, Anyma se convirtió en el primer artista de música electrónica en realizar una residencia en Sphere Las Vegas, donde la ópera cibernética Afterlife Presents Anyma «The End of Genesys» reunió a 200.000 asistentes a lo largo de 12 fechas. El espectáculo culminó la trilogía de álbumes Genesys, integrada por Genesys (2023), Genesys II (2024) y The End of Genesys (2025).

El momento creativo de Anyma también pasa por su faceta como sello discográfico: en agosto lanzó ÆDEN Records y anunció su primer lanzamiento, ÆDEN: Digital Renaissance Vol. I, una compilación inspirada en la música de club con temas suyos y de varios artistas invitados. Además, inició una alianza creativa con Oakley y creó la banda sonora del desfile de Vetements en la Semana de la Moda de París.

Anyma ha colaborado recientemente con LISA de BLACKPINK, Joji, Sevdaliza, Grimes, Ellie Goulding y FKA twigs, entre otros, y estuvo a cargo de la dirección creativa visual del concierto One Night Only de The Weeknd en São Paulo, en 2024. En 2025 hizo una residencia de verano en [UNVRS], el primer hiperclub del mundo, en Ibiza, encabezó festivales como Ultra Miami, Sziget y Zürich Openair, ocupó el puesto número 10 de la lista de los 100 mejores DJ de DJ Mag y cerró el año como artista principal del Campeonato Mundial de League of Legends en China.

El show ha recorrido Coachella, Sphere Las Vegas y las pirámides de Giza. Foto: cortesía Breakfast Live

BOLETERÍA PARA ANYMA EN BOGOTÁ: ETAPA 2 YA DISPONIBLE

La etapa 2 de venta para Anyma presenta ÆDEN en Bogotá ya está disponible a través de TuBoleta. El concierto será el sábado 30 de enero de 2027 en el Parque Simón Bolívar y la edad mínima de ingreso es 18 años.

El evento es presentado por Breakfast Live, la promotora 100 % colombiana detrás de shows como System of a Down, Morat, Camilo y Carin León, y de festivales como RITVALES y Tomorrowland presents CORE. Con la preventa agotada en tiempo récord, la llegada de Anyma ya se perfila como uno de los eventos de música electrónica más esperados de 2027 en Colombia.